(FOTO) VRELA NAJAVA MUNDIJALA: Ruske sportske novinarke skinule se za Playboy

Osim po votki, Rusija je poznata i po prekrasnim ženama. U tu kategoriju spadaju i četiri sportske novinarke koje su navijačima odlučile poželjeti dobrodošlicu na Svjetsko prvenstvo, skidanje za lipanjsko izdanje Playboya.

Inače, obnažene ljepotice rade na ruskoj Match TV, a na fotografijama su u seksi donjem rublju i s legendarnim žečjim ušima. Radi se o Nataliji Klark, Sofiji Tartakovoj, Mariji Makarovoj i Mariji Bass, koje nisu časile ni časka kada je ponuda stigla, odmah su je prihvatile.

“Čast je biti u slavnom magazinu poput Playboya. Moram zahvaliti i našoj TV kući što nam je to dopustila. Bilo je to nevjerojatno iskustvo. Na setu smo provele osam sati i tek tada sam shvatila kako je to težak posao”, kazala je Natalia Klark.

Tartakova je dodala da je “prihvatila bez imalo dvojbe” pa dodala:

“Fotografi su me oduševili profesionalnošću i svakoj od nas pristupili su primjereni. Bile smo hrabre i priredile smo mnoga iznenađenja za čitatelje”.

Mariju Bass također je oduševilo snimanje:

“Bilo je sjajno, preplavljena sam emocijama. Oduševila me razina profesionalizma i od sveg srca želim zahvaliti našoj televizijskoj kući i Playboyu što su nam to omogućili”.

