(FOTO) MOŽE LI FLEKSIBILNIJE? Gipka gimnastičarka radi špage kao od šale

Poco tiempo me queda con el ritmo de vida que llevo para ir al gimnasio. Así que cómo veréis estirar en la moqueta de mi casa se convierte en un lujo para mi salud y bienestar. Seguro que no soy a la única que le ocurre… #gym #gimnasio #casagym #yoga #sport #deporte #streching #body #confort #gymnast #gimnasta #gymnastics

A post shared by Almudena Cid (@almudenacid) on Mar 15, 2018 at 1:00pm PDT