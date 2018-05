(FOTO) CVATE BIZNIS ŽENE POSRNULOG SLAVNOG NOGOMETAŠA: Fotkala se gola za reklamu i prodaje seksi snimke

Supruga nekada slavnog engleskog nogometaša i člana Liverpoola, Jeremyja Pennanta, pokrenula je vrlo unosan biznis. Atraktivna starleta Alice Goodwin, nedavno je bila u centru pažnje zbog seksi-videa, a napravila je svoju internetsku stranicu na kojoj naplaćuje 10 dolara mjesečno za pristup.

Na internetskoj stranici za 9.99 dolara možete gledati njezine obnažene fotografije i videosnimke. Kako bi dodatno izreklamirala svoju stranicu skinula se potpuno gola i pozvala sve da se pretplate.

Pennantu to očito ne smeta, a priča se po engleskim tabloidima kako trenutno ona uzdržava njihovu zajednicu jer je on svoj novac potrošio.

Join me on OnlyFans to see all…

Daily updates with new and unique pics & vids for subscribers!!!https://t.co/xr7YcYVP01 pic.twitter.com/GsKHVRRTEH

— Alice G (@xAliceGoodwinx) 3. svibnja 2018.