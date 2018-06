ĆIRO NAM JE DAO DETALJNU ANALIZU VATRENIH! ‘Jeste li primijetili da imamo igrača koji je zasjenio Modrića’?

“Meni to nije izgledalo loše, kao što je loš rezultat”, dočekao nas je trener svih trenera Ćiro Blažević, osvajač svjetske bronce prije 20 godina u Francuskoj. “Velite da su Brazilci favoriti za naslov svjetskog prvaka”, nastavio je dalje ironično. U takvom tonu i s takvom igrom neće oni daleko”, malo će u svom stilu. O Hrvatskoj će:

“Mislim da se dobro stajalo na terenu, kad se napadalo Brazil na zadnji red bilo je vidljivo da nas poštuju, da nas se boje. Jeste li primjetili da je Brazil protiv Hrvatske igrao bez rizika. Najprije je mislio na obranu, a onda na napad. A to nešto valjda govori”.

O utakmici Ćiro ima još zaključaka:

“U tim pripremnim prijateljskim utakmicama veliki broj zamjena raspline utakmicu, to se i nama dogodilo. Da je to bila bitna utakmica i da je Modrić bio do kraja sigurno ovako ne bi završilo. Bio je izvanredan, bolji od svih Brazilaca zajedno. Utakmicu zadnjih dvadesetak minuta niti ne treba računati za ozbiljno. No, mi smo imali jednog tipa koji je bio i bolji od Modrića”…

Na koga to mislite?

“Jeste vidjeli što radi Rebić, pa nosi ih u trku trojicu na leđima, Brazilci su ga hvatali lasom. U formi je, imao je sjajnu sezonu i on je naš tajni adut, sigurno”.

Vaša očekivanja, još jednom od smotre?

“Kakve igrače imamo, kakvi su ostali, moja su očekivanja visoka. Kao i na Euru prije dvije godine. Moramo otići jako daleko, samo to je uspjeh”!