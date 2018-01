Slovenci i Vujović već misle na svoje domove, raznijela ih Danska

Autor: Hina, AKK

U susretu 1. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva za rukometaše u Hrvatskoj danska je u Varaždinu svladala Sloveniju sa 31-28

Slovenci nisu uspjeli, U susretu 1. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva za rukometaše u Hrvatskoj Danska je u Varaždinu svladala Sloveniju sa 31-28 (16-14).

Danska je gotovo tijekom čitavog susreta imala prednost koja je varirala od jednog do četiri pogotka razlike, a jedino slovensko vodstvo bilo je 12-11 pred kraj prvog poluvremena. Susret je bio neizvjestan sve do ulaska u posljednjih 10 minuta kada je Blaž Janc pogodio za smanjenje danske prednosti na 26-25. No, u sljedećih pet minuta Lindberg, Hansen i Balling su odveli Dansku na nedostižnih 29-25.

Lasse Svan je sa 11 golova predvodio dansku do nove pobjede, dok je Miha Zarabec sa šest pogodaka bio najefikasniji kod Slovenije.

U prvom susretu dana branitelj naslova Njemačka je svladala Češku sa 22-19 (9-10). Najefikasniji u sastavu Njemačke bio je Steffen Fath s osam golova, dok je Tomaš Čip postigao šest pogodaka za Češku.

Danska i Njemačka sada su na vrhu skupine sa po četiri boda, slijedi Makedonija s tri boda i utakmicom manje, Španjolska s utakmicom manje i Češka imaju po dva boda, dok je Slovenija posljednja s jednim bodom.

U nedjelju će u ovoj skupini igrati Njemačka – Danska (18.15 sati) i Španjolska – Makedonija (20.30 sati)