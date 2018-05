SENZACIJA Split pobijedio Cedevitu i izborio majstoricu

Split su do pobjede predvodili Pavle Marčinković sa 18 koševa, četiri skoka i tri asistencije, Mateo Kedžo ubilježio je 17 poena, pet skokova i četiri asistencije, a Goran Filipović ubacio je 14 poena. Kod Cedevite najefikasniji su bili Ivan Ramljak sa 12 koševa i devet skokova, Will Cherry ubilježio je 12 poena i pet skokova, a Demetris Nichols 10 poena.

U drugoj utakmici polufinala doigravanja prvenstva Hrvatske košarkaši Splita su u dvorani na Gripama pobijedili Cedevitu 75-66 i u seriji na dvije pobjede izjednačili na 1-1. Odlučujuća, treća utakmica igrat će se u subotu u 20 sati u Domu sportova.

Nakon prve četvrtine Splićani su vodili minimalno 22-21, a na poluvrijeme su domaćini otišli s prednošću 38-31. Zagrepčani su u prvih 20 minuta izgubili čak 13 lopti, pet više od protivnika. U drugom poluvremenu Splićani su nastavili dobru igru i Cedevita je u posljednjih 10 minuta ušla sa zaostatkom 47-55. U završnici su Zagrepčani pokušali preokrenuti, no na kraju se kući ipak vraćaju s porazom.

Split su do pobjede predvodili Pavle Marčinković sa 18 koševa, četiri skoka i tri asistencije, Mateo Kedžo ubilježio je 17 poena, pet skokova i četiri asistencije, a Goran Filipović ubacio je 14 poena. Kod Cedevite najefikasniji su bili Ivan Ramljak sa 12 koševa i devet skokova, Will Cherry ubilježio je 12 poena i pet skokova, a Demetris Nichols 10 poena.

“Čestitke mojim momcima. Odigrali smo jednu pravu utakmicu. Veliko nam je zadovoljstvo što igramo protiv najbolje ekipe u državi i što im dostojno već drugu utakmicu uzastopce pružamo otpor. Večeras nam je pomogla i činjenica što njihova dva ključna igrača iz petorke nisu bila tu,” kazao je trener Splita Ivica Skelin.

Cedevita je naposljetku utakmicu završila sa čak 22 izgubljene lopte.

“Split igra dobro već duže vrijeme. Ja to upozoravam moje momke, ali neuspješno. Splićani igraju dobro, kolektivno, traže slobodnog igrača i bore se i u obrani i u napadu. Nije slučajno da u zadnjih osam utakmica prije ove u napadu prosječno imaju 94 poena. Borim se sa igračima da ih uvjerim da, ako ne daju dodatnu energiju, možemo izgubiti utakmicu. Mogli smo izgubiti već prvu u Zagrebu. Ne razumijem to podcjenjivanje, posebno u prvoj utakmici. Danas su neki igrači htjeli, ali definitivno je za nivo koji se od njih očekuje to bilo premalo. Bilo je previše grešaka, a 22 izgubljene lopte su neprihvatljive,” kazao je trener gostujućeg sastava Jure Zdovc.