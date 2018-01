Remis Njemačke i Slovenije u kontroverznim okolnostima, je li Slovenija drastično oštećena?

U susretu su 2. kola skupine C na Europskom prvenstvu koje se igra u Hrvatskoj Slovenija i Njemačka su nakon dramatične završnice u zagrebačkoj Areni odigrali 25-25

Rijtko viđena rukometna zvršnica o kojoj će još biti puno riječi. U susretu su 2. kola skupine C na Europskom prvenstvu koje se igra u Hrvatskoj Slovenija i Njemačka su nakon dramatične završnice u zagrebačkoj Areni odigrali 25-25 (15-10).

Utakmica je završena u kontroverznim okolnostima. Naime, nakon što je Paul Drux 10-ak sekundi prije kraja poravnao na 24-24 u napadu u kojem je Njemačka igrala bez vratara, Slovenija jeizvela “brzi centar” te je Blaž Janc pogodio za 25-24 s istekom vremena. Nijemci su potom izvršili snažan pritisak na litvanske suce koji su nakon 10-ak minuta pregledavanja snimke, a da nikome nije jasno što su pregledavali, odlučili priznati slovenski gol, ali i dosuditi sedmerac za Njemačku uz crveni karton Blažu Blagotinšeku. Tobias Reichmann je iskoristio taj sedmerac i susret je okončan podjelom bodova.

Inače, Slovenija je bila u prednosti većim tijekom dvoboja, krajem prvog poluvremena je stigla i do najvećih šest razlike (14-8, 15-9), no Njemačka je dobrim ulaskom u nastavak brzo smanjila na 15-12. Ipak, Slovenija je držala lijepu prednost do sredine drugog poluvremena kada je bilo 19-15. No, kod 19-16 je za Njemačku dosuđen sedmerac uz dvominutno isključenje za Kavtičnika. Slovenska klupa je zbog prigovora dobila još jedno dvominutno isključenje, pa je Njemačka s dva igrača više uspjela poravnati na 19-19, a na ulasku u posljednjih 10 minuta i povesti sa 21-20. Ušlo se u neizvjesnu završnicu u kojoj su na kraju, nažalost, glavnu ulogu imali stanoviti Gazelis i Mateika.

Miha Zarabec je s pet golova bio najefikasniji kod Slovenije, dok je Uwe Gensheimer postigao sedam golova za Njemačku.

Njemačka nakon dva kola ima tri boda, dok Slovenija ima jedan. Od 20.30 sati u drugom susretu ove skupine igraju Makedonija, koja ima dva boda iz prvog nastupa, i Crna Gora koja je zasada bez bodova.

U susretu 2. kola skupine D u Varaždinu Španjolska je ostvarila i drugu pobjedu svladavši Mađarsku sa 27-25 (13-12). Po četiri gola za Španjolsku postigli su Valera, Dujšebajev, Arino i Figueras, dok drugi poraz Mađarske u isto toliko nastupa nisu uspjeli spriječiti Bence Banhidi sa šest i Zsolt Balogh s pet pogodaka.