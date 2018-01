Real kod Leganesa do pobjede u smiraju dvoboja golom Marca Asensija

Pogodak odluke zabio je Marco Asensio u 89. minuti na asistenciju Thea Hernandeza.

U prvom susretu četvrtfinala španjolskog nogometnog Kupa Real Madrid je na gostovanju pobijedio Leganes 1-0.

Bila je to prva Realova pobjeda u zadnja četiri susreta u svim natjecanjima.

Za ‘Kraljevski klub’ je cijeli susret odradio Mateo Kovačić dok je Luka Modrić ušao u igru u 67. minuti. Zinedine Zidane je odmarao Cristiana Ronalda, Karima Benzemu, Garetha Balea, Sergia Ramosa, Tonija Kroosa i Keilora Navasa.

Uzvratni susretu je 24. siječnja na Santiago Bernabeu.

Preostale tri utakmice odigrane su u srijedu. Espanyol je u gradskom derbiju pobijedio Barcelonu 1-0 prekinuvši crni niz u ogledima protiv Barce koji je trajao 29 utakmica. Pogodak odluke zabio je Oscar Melendo u 88. minuti na asistenciju Marca Navarra. Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić ušao je u igru u 54. minuti umjesto Paulinha. Uzvrat je 25. siječnja na stadionu Camp Nou

U Madridu su snage odmjerili Atletico i Sevilla, a gosti su pobijedili 2-1. Atletico je poveo golom Diega Coste u 73. minuti, a bio je to njegov treći pogodak u četvrtom nastupu nakon povratka u Madrid iz Chelsea. No gosti su u zadnjih deset minuta okrenuli rezultat. Sevilla je izjednačila u 80. minuti autogolom domaćeg vratara Angela Moye. Jesus Navas je ubacio s desne strane, no njegov ubačaj je preusmjerio Lucas Hernandez, a lopta se od Moye odbila u mrežu. Potpuni preokret i pobjedu Sevilli u 89. minuti donio je Joaquin Correa. Hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko nije nastupio za Atletico. Uzvrat je na rasporedu 23. siječnja.

Identičnim rezultatom Valencia je na Mestalli pobijedila Deportivo Alaves. Gosti su poveli u 66. minuti preko Rubena Sobrina koji je s dvadesetak metara sjajno pogodio gornji lijevi kut Valencijinog gola. No, vodstvo Alavesa je trajalo svega sedam minuta, a pogodak za 1-1 zabio je Goncalo Guedes. U 77. minuti Alaves je ostao s igračem manje nakon što je isključen Adrien Dieguez, a pobjedu ‘Šišmišima’ donio je Rodrigo u 82. minuti. Uzvrat je 24. siječnja.

REZULTATI:

Leganes – Real Madrid 0-1 (Hernandez 89)

U srijedu:

Espanyol – Barcelona 1-0 (Melendo 88)

Atletico Madrid – Sevilla 1-2 (Costa 73 / Moya 80-ag, Correa 88)

Valencia – Deportivo Alaves 2-1 (Guedes 73, Rodrigo 82 / Sobrino 66)