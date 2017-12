OVAJ POVIJESNI DETALJ SIGURNO NE ZNATE! Rat Šukera i Splita započeo je SREDNJIM PRSTOM!

Mnogima nije jasno otkud tolika netrpeljivost između sadašnjeg predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davora Šukera i Hajdukovog navijačkog puka? Što je Šuker njima skrivio da bi bio stalno meta njihove paljbe, često i neprimjerene i nepristojne…

Šuker kao predsjednik saveza koji vodi hrvatski nogomet može biti, što ne reći i mora ako radi krivo, objekt kojem se šalju poruke. Ne, ne nepristojne, nego argumentirane.

No, Šuker je pod paljbom Hajdukovih navijača od davnih dana. Nije to samo zbog njegovih poteza na čelu Saveza, ni slučajno. Nisu Hajdukovi navijači voljeli Šukera još dok je u jugoslavenskom prvenstvu gađao Hajdukovu mrežu na poljudskom stadionu, makar su Splićani nakon njegovih pogodaka na svjetskoj smotri u Francuskoj s guštom od veselja skakali u more.

Jedan je trenutak koji je prelio čašu, jedna je zgoda kolektivno usađena u memoriji goleme vojske Hajdukovih navijača. I tada je pukao odnos Šukera i publike u Dalmaciji. Igrala se prijateljska utakmica u Splitu, Hrvatske i Španjolske. Prijateljska utakmica je to bila, bez krvi i mesa, umorni igrači u zimskoj pauzi te 1999. godine malo su davali na terenu, čuli su se i prvi zvižduci, ljudi su očekivali borbu, a ne tek puko odrađivanje prijateljskog dvoboja.

Kad su sve jači zvižduci počeli odjekivati poljudskom ljepoticom Davor Šuker okrenuo se prema navijačima, skupini Torcide na sjevernoj tribini, podigao srednji prst i u stavu mirnu tako stajao nekoliko sekundi. Ljudi su bijesnili.

Unatoč činjenici da može biti razumljiv bijes Šukera zbog takvog ponašanja navijača tako se nikad, baš nikad ne smije ponašati prema vlastitim navijačima. Split još pamti njegov visoko podignut srednji prst usred Poljuda 1999. na prijateljskoj utakmici protiv Španjolske. Možeš biti i tri puta zlatna kopačka, ali moraš biti uistinu nepristojan i bahat da ne možeš otrpjeti fućkanje navijača, nego ih za zauvijek ideš izazvati takvom prostačkom gestom. Ali, da je samo to. Srednji je prst pokazao i nogometnoj javnosti, a zapravo i samome sebi, kad je pristao biti lutak na koncu ispod skuta Zdravka Mamića.

Dodajmo samo da nakon te Šukerove geste reprezentacija 14 godina na Poljudu nije odigrala službenu utakmicu.