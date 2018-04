ZASTRAŠUJUĆE VIJESTI! Barrichello pitao smije li posjetiti Schumachera, odgovor je bio devastirajući!

Legendarni vozač Formule 1, Brazilac Rubens Barrichello (45) otkrio je u vrlo emotivnom razgovoru za brazilski Globo nekoliko zanimljivih i potresnih informacija iz svog života.

Otkrio je kako je imao tumor i kako se jedva uspio izvući.

“Probudio sam se jednog jutra, krenuo se tuširati i odjednom u glavi osjetio oštru bol. Imao sam osjećaj da će mi glava eksplodirati, pao sam na pod i tek nakon nekoliko minuta uspio sam pozvati suprugu Silvanu i zamoliti je da mi pomogne. Odmah sam shvatio da imam ozbiljan problem. Bila je to neizdrživa bol, a moj prijatelj liječnik odmah je znao da je situacija prilično ozbiljna”, rekao je Barrichello.

Barrichello je progovorio i o svom nekadašnjem momčadskom kolegi i velikom prijatelju Michaelu Schumacheru. Nijemac je još uvijek u komi nakon teške skijaške nesreće koja se godila prije više od četiri godine. Ono što je Barrichello rekao zaista ne ulijeva previše nade…

“Pokušao sam posjetiti Michaela, tražio sam više puta način da dođem do njega, ali bezuspješno. Tražio sam od njegove obitelji dopuštenje, ali su mi na do odgovorili: ‘Vjeruj nam, to neće donijeti ništa dobroga niti tebi niti njemu’. Tako da zapravo uopće nemam nikakve informacije o njegovu stanju”, rekao je Barrichello.