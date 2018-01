(VIDEO) HRVATSKA STIŽE FRANCUSKU! Topi se gol-razlike, je li na pomolu senzacija?

Prijenos uživo pratite od 20 i 30 na portalu Dnevno.

Dan je odluke! Hrvatska rukometna reprezentacija igra odlučujuću utakmicu drugog kruga za plasman u polufinale Europskog prvenstva. Na putu joj stoji najveći rival, Francuska, koja je do sada bila ‘crna mačka’ za Kauboje. No, tu je više čimbenika, poput prepune zagrebačke Arene, ali jedno je sigurno, Hrvatskoj treba pobjeda s dva gola razlike, ali ako zabije manje od 22 gola, trebat će im i tri. Prijenos uživo pratite od 20 i 30 na portalu Dnevno.

Hrvatska – Francuska 22:26

49′ – Topi se razlika, Štrlek sada zabija iz kontre. Ipak, Luka Karabatić zabija, gotova je serija Hrvatske.

48′ – Mandalinić je sada skinuo prašinu iz gornjeg lijevog kuta Dumoulina. Gerard se vraća na gol.

47′ – Mem je pucao, odsjelo je na bloku, ali opet je lopta za Francuze jer je bio aut. Ide pored gola šut, Hrvatska ima napad.

46′ – Muči se Hrvatska s napadom. Igramo sa sedam igrača. Mamić je opalio, ali nije uspio, čitao ga je Dumoulin.

45′ – Alilović brani. Sedma obrana.

44′ – Hrvatska nije uspjela zabiti, Francuzi imaju napad. Alilović brani, ali odmah smo izgubili loptu. Tragedija, ovo je već 11 izgubljena lopta.

43′ – Remili je raspalio, Mirko nije uspio obraniti.

42′ – Ide Gojun na hlađenje, dvije minute zbog starta na Abalou. Na kraju kontra Hrvatske, Štrlek je zabio.

41′ – Remili sada poteže i lako zabija. Kopljar uzvraća.

40′ – Mamić je iznudio sedmerac, Marko je trenutno jedini igrač koji parira Francuzima agresivnošću. Čupić je zabio.

39′ – Čupić sada uspjeva zabiti. Duga akcija Francuza i na kraju ipak promašaj. Na kraju je opet bio gol za Francusku, nismo iskoristili napad.

37′ – Sve Francuzima ulazi. Karabatić sada zabija.

36′ – Hrvatska ima igrača manje i napad. Opet gubimo loptu, Guigou zabija na prazan gol.

35′ – Nema gola, Remili je gađao Mirko je skrenuo, ali lopta je za Francusku, otišla je u aut. Musa na kraju dobija isključenje.

34′ – Brani sada Alilović, a zabija Mamić!

33′ – Evo ga, Mamić je preuzeo odgovornost i zabio. Ovo mu je četvrti. Odmah vraća Francuska, Remili je zabio. U nastavku je isključen Dipanda, to mu je već drugo, sada se mora paziti. Hrvatska promašuje napad s igračem više.

31′ – Hrvatska odmah gubi napad. Deseta tehnička pogreška, ništa se promijenilo nije. Sedmerac za Francusku, ali brani ga Alilović.

Kraj prvog dijela. Ovo je bilo katastrofalno. Nakon dobrog početka i vodstva, lepršave igre, uslijedio je veliki pad. Puno se lopti trošilo, igra sa sedmoricom nije bila baš dobra odluka jer su se Francuzi spuštali na 6-0, lomili napade i lako zabijali golove iz kontre. Ostaje dojam kako su ‘tricolori’ čak odigrali s ‘pola gasa’ jer je Dinart iz igre povukao Karabatića i pustio ga da se odmara. Ovako se neće moći, ako se Hrvatska pod hitno ne probudi nema polufinala!

30′ – Sedmerac za Francuze, obrana iz prostora. Mahe je zabio.

29′ – Osam izgubljenih lopti do sada. Mirko je skinuo zicera, a Kopljar je konačno zabio.

28′ – Opet gubimo loptu, gol je prazan i Francuzi kažnjavaju. I opet gubimo loptu, ovo je prestrašno. Plus šest za Francusku.

27′ – Sedmerac i dvije minute za Gojuna. Mahe će protiv Alilovića i to je gol.

26′ – Karabatić je na klupi, obukao se već, čini se da neće igrati više u ovom poluvremenu. Remili je grubo zaustavio Cindrića i dobio je dvije minute. Štrlek je zabio.

25′ – Kakva golčina! Remili je potegao iz kuka.

24′ – Mamić sada pogađa, napokon! Marko se jedini dana ističe.

23′ – Opet gubimo loptu, Francuska melje, zabio je Remili!

22′ – Opet greška. Igramo bez vratara, a kaznio nas je Remili nakon greške.

21′ – Eto sada nepažnje. Hrvatska je zabila, ali onda je izvedena brza kontra i Dipanda je zabio.

19′ – Mahe promašuje imamo priliku za povratak i Mamić zabija! Lagarde je potom lako zabio.

17′ – Porte sada gubi loptu, ali gubi je i Hrvatska. Guiguo zabija. Remili je skršio Kopljara, sedmerac za Hrvatsku. Gerard je specijalist za sedmerce, ali Čupić ga lako matira.

16′ – Greška u napadu Hrvatske, u nastavku Karabatić zabija. Mandalinić je šutirao preko gola, ne valja nam ovo.

14′ – Francuska poravnava. Guigou poravnava. Opet tehnička greška Hrvatske. Mahe potom zabija.

13′ – Stivi sada brani imamo šansu za dva razlike. Protratili smo napad sa sedmoricom, ali Francuzi su brzopleti i promašuju prazan gol.

12′ – Štrlek sada zabija, prethodno je poentirao Mem.

10′ – Promašaj Francuske iz vana, Hrvatska ima napad.

9′ – Isključen je Nikola Karabatić.

8′ – Konačno zabija Hrvatska, Marić sa crte. Lopta za Hrvatsku, Stepančić je presjekao i Mamić zabija u nastavku.

7′ – Kradu loptu Francuzi i na kraju je Dipanda zabio iz kontre. Hrvatska ide u napad sa sedmoricom.

6′ – Evo prve obrane Gerarda, Stepančić je bio prva žrtva. Prošao je opet Mem, vodi Francuska.

5′ – Dika Mem je opalio izvana i zabio.

4′ – Mahe se sada vinuo i skoro rasparao mrežu Stevanovića. Cindrić je uzvratio.

3′ – Štrlek je nakon lijepe akcije zabio za novo vodstvo.

2′ – Ukrali smo loptu Francuzima i Cindrić je zabio. Uzvratili su Francuzi Sorhaindo je zabio.

1′ – Počela je utakmica, Francuska je dobila prvi napad. Protratili su napad, ali onda je i Hrvatska učinila isto. Francuzi su opet u ofanzivi.

20:28 – Intoniraju se himne, prva je na redu francuska La Marseillaisa, potom je uglas otpjevana Lijepa naša.

20:10 – Rukometaši su istrčali na teren i krenuli sa zagrijavanjem.

20:05 – Dvorana se polako puni, navijači su veseli i raspoloženi za odlučujuću utakmicu.

20:00 – Atmosfera se polako zagrijava, dvorana se puni, bit će pakleno u Areni!

19:50 – Norveška je svladala Švedsku s tri gola razlike, Hrvatskoj sada za prolaz igra čak i remi, ali naravno, valja ići na pobjedu!

19:40 – Hrvatski rukometaši krenuli su polako sa zagrijavanjem. Manje je od sat vremena do početka utakmice.

19:30 – Mogući sastavi:

HRVATSKA: Stevanović, Štrlek, Mamić, Cindrić, Stepančić, Čupić, Marić.

FRANCUSKA: Gerard, Guigou, Karabatić, Claire, Dipanda, Porte, Sorhaindo.

18:54 – Hrvatski rukometaši došli su u Arenu i odlučili malo pogledati susret Šveđana i Norvežana.

18:30 – Evo kako je Francuska igrala do sada na Euru.

18:20 – Hrvatska može proći ako pobijedi Francusku, a Švedska ne pobijedi Norvešku pa onda ako remizira s Francuskom, a Švedska izgubi od Norveške. Nadalje, ako pobijedi Francusku s tri gola razlike ili ako pobijedi Francusku s dva gola, a pritom zabije najmanje 22 gola. Potom, ako pobijedi Francusku 21:19, a Švedska pobijedi Norvešku rezultatom kojim će Hrvatska imati bolju gol-razliku i na koncu, ako izgubi od Francuske, a Norveška pobijedi Švedsku s točno četiri gola razlike, pri čemu ne smije zabiti više od 31 gola.

18:00 – Uoči utakmice pričali smo s našim stručnim komentatorom za rukometni Euro, Goranom Špremom.

”Nema tu puno priče, Hrvatska može dobiti Francusku, ali može i izgubiti, i to neće biti tragedija, pa francuska reprezentacija je vrh vrhova. I mi smo tu negdje, zašto da šutimo. Imamo nadu, domaći teren, dižemo se u formi, vjerujemo i sigurno je da će biti prava utakmica. Sad da ja pričam kako će odlučiti obrana, pa to znaju i mala djeca. Ovo vam je utakmica u kojoj će se morati i puno misliti, i to pod iznimnim naporima. Misliti će ne samo treneri, nego i igrači”, govori nam Šprem.

Što je legendarni rukometaš još rekao, pročitajte u nastavku.

To će biti zahtjevna utakmica u smislu energije i taktike, moramo odigrati najbolje što možemo, izjavio je na konferenciji za novinare Vlado Šola, trener vratara hrvatske rukometne reprezentacije najavljujući sutrašnju utakmicu EP protiv Francuske koja je na rasporedu u 20,30 sati.

“To će biti zahtjevna utakmica u smislu energije, ali i taktike, Morat ćemo ih ne samo nadtrčati, nego i nadmudriti”, ocijenio je Šola. Hrvatska sutrašnjom utakmicom 1. skupine EP-a protiv Francuza se bori za plasman u polufinale i mora loviti gol razliku. U drugim utakmicama u našoj skupini igraju Srbija i Bjelorusija u 16,00 sati te Švedska i Norveška u 18,15 sati.

“Francuzi kao Francuzi, oni su na svakom natjecanju favoriti, moćni su, imaju odličnu obranu, mogu igrati i brzi si spori rukomet, u stanju su se prilagoditi svakom suparniku. Imaju širinu, krila im se uključuju u igru kao bekovi i veliki su problem za obranu. Skaču iz ‘mrtvaca’ i zabijaju, lijepo križaju za pivota ili beka. Nije Nikola Karabatić neki super lik, već su oni jaki kao cjelina”, rekao je Šola.

“Moramo igrati najbolje što možemo i ne smijemo razmišljati o rezultatu. To je utakmica za koju ni jedna ni druga momčad ne može reći ‘pobijedit ćemo’, ali niti da je favorit”, dodao je Šola naglašavajući kako igrači ne smiju razmišljati o tome što se događa u drugoj utakmici u našoj skupini između Norveške i Švedske. Francuska u našoj skupini ima maksimalnih 8 bodova te je praktično osigurala plasman u polufinale. Hrvatska i Švedska imaju po 6 bodova, ali Švedska ima pobjedu protiv nas (35-31). Norveška ima 4 boda, a Srbija i Bjelorusija 0.

“Siguran sam da će naši igrači dati maksimum”, istaknuo je Šola.

Govoreći o vratarima hrvatske reprezentacije Šola je rekao kako su se igrači pripremali za utakmicu s Francuzima i jučer, a i odmah nakon Norveške. “Vratari bi trebali biti optimalni za Francusku”, istaknuo je.

Na pitanje novinara smatra li da je vratar francuske reprezentacije Vincent Gerard iznenađenje, Šola je odgovorio kako je on dobro branio i prošle godine na svjetskom prvenstvu, ali je bio u sjeni Omeyera.

Vratar francuske reprezentacije Gerard se ozlijedio na utakmici protiv Srbije i u medijima su se pojavili napisi da je upitan njegov nastup na utakmici protiv Hrvatske, no Šola smatra da će se sjajni francuski golman sutra biti na golu Francuske.

“Ako nešto želiš osvojiti, onda braniš, možeš istrpiti sve, a bez palca se može”, kazao je Šola dodajući da se Francuzi uvijek posebno motivirani kada igraju protiv nas.

Reprezentativac Luka Stepančić složio se s trenerom.

“To su uvijek posebne utakmice i za nas i za njih, a naučio sam igrajući za francuski klub da oni ne pridaju važnost nekom protivniku ili utakmici, oni uvijek idu na glavu, u svakoj utakmici daju maksimum”, kazao je Stepančić koji nije posve zadovoljan svojom igrom na ovom prvenstvu.

“Ni ja ni Marino Marić nemamo veliku minutažu u klubovima u kojima igramo, ali ovdje nismo loši, ali ja nisam zadovoljan, uvijek može bolje”, dodao je.

Stepančić smatra da Francuzi kao i svaka druga ekipa imaju slabu točku.

“Norvežani igraju jako dobar, moderan rukomet, ali smo kod njih detektirali slabe točke. Mi imamo jaku obranu, ako dobro odigramo u obrani, možemo zaustavit Francuze”, rekao je Stepančić.