(VIDEO) ČUDAN POTEZ ORGANIZATORA: Na startu utrke sve zbunili zbog kiše

Morali su se prilagoditi, ali nisu to baš najbolje izveli

Velika nagrada Argentine ostala je u sjeni čudne situacije na samom startu utrke. Naime, kiša je lijevala i motoristi su se morali prilagoditi, to je odbio Australac Jack Miller, koji je dan ranije na kvalifikacijama riskirao i ostavio gume za suho te izborio najbolju startnu poziciju. Njegov tim predvidio je da na dan utrke kiša neće padati i da će se staza osušiti i bili su u pravu.

Jasno je bilo da bi Australac pobijedio jer bi nakon prvog kruga svi trebali u bokseve, pa su organizatori povukli bizaran potez.

Početak utrke je odgođen, kako bi svi prilagodili motore, ali na kraju su ipak osigurali malu prednost Milleru te su ostale vozače pozicionirali nekoliko desetaka metara iza njega. On na kraju ipak nije pobijedio već je završio na četvrtom mjestu.

When your still smashed from the night before and have no idea what’s going on #MotoGP #ArgentinaGP pic.twitter.com/rdhQb4FdNR

— Jack Pearson (@JackPearson93) 8 April 2018