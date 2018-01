SLOVENCI BEZOBRAZNO NAPALI JAKOVA FAKA: ‘E neće nam on nositi zastavu na Olimpijskim igrama’

Autor: HINA/B.H.

Negativne komentare osudilo je vodstvo slovenske krovne sportske organizacije.

Bivši hrvatski olimpijac Jakov Fak, koji je na Zimskim olimpijskim igarama u Vancouveru za Hrvatsku osvojio brončanu medalju u biatlonu, u Pjongčjangu će po drugi put na ZOI nastupiti u dresu Slovenije, ali je odustao od mogućnosti da bude izabran za nositelja slovenske zastave u svečanom mimohodu prilikom otvaranja Igara, potvrdio je u petak slovenski olimpijski odbor.

Onoga tko će tom prilikom nositi slovensku “tribarvnicu”, u ponedjeljak će interaktivno, putem Facebooka, izabrati slušatelji i gledatelji slovenskog radija i televizije. Slovenski olimpijski odbor je uz Faka predložio još i trkačicu na skijama Vesnu Fabjan i hokejaša Mitju Robara. No, ponukan negativnim komentarima kako bi bilo čudno da slovensku zastavu nosi Hrvat, Fak je samoinicijativno odustao od kandidature.

“Vodstvo Olimpijskog odbora Slovenije s velikom zabrinutošću i ogorčenjem prati reakcije sportske javnosti i nekih naših medija glede kandidature Jakova Faka. On je sportaš od glave do pete i čovjek velikog moralnog integriteta. Naglašavamo da nikad u sportu nismo dopustili da dolazi do prebrojavanja i odvajanja, jer je sport nešto što povezuje. Tu ćemo ideju i dalje zastupati, pružati Faku svu potporu, a uvjereni smo da u tome imamo potporu cijele dobronamjerne sportske javnosti”, naveo je u priopćenju Olimpijski odbor Slovenije, dodavši da će nositelj zastave biti poznat u ponedjeljak nakon glasovanja koje će biti upriličeno između 17 i 18 sati tijekom emitiranje emisije na slovenskoj radio postaji Val 202.

Inače, Jakov Fak je nosio hrvatsku zastavu na otvaranju XXI. ZOI u Vancouveru, a prije njega čast da u svečanom mimohodu nosi hrvatsku zastavu čak tri puta pripala je najboljoj hrvatskoj sportašici svih vremena Janici Kostelić koja je hrvatsku trobojnicu nosila na ZOI u Naganu 1998., ZOI u Salt Lake Cityu 2002. te na ZOI u Torinu 2006. godine.