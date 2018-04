SEHA LIGA Jak otpor “zagrebaša” u finalu protiv aktualnog europskog prvaka

Rukometaši PPD Zagreba nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika regionalne SEHA lige, bolji od njih je u finalu završnog turnira igranog u Skoplju bio branitelj naslova i domaćin Vardar sa 26-24 (14-13).

Najefikasniji u sastavu PPD Zagreba bio je Zlatko Horvat s osam golova, Valentino Ravnić, Domagoj Pavlović i Damir Bičanić su dodali po tri, dok su Luka Cindrić i Dainis Kristopans sa po pet pogodaka predvodili Vardar.

Hrvatski prvak je u finalu regionalne lige pružio odličan otpor aktualnom europskom prvaku na njegovom terenu. Imao je PPD Zagreb aktivan rezultat sve do posljednjih 10-ak minuta utakmice iako niti u jednom trenutku dvoboja nije vodio. Najbliži prednosti zagrebački je sastav bio sredinom drugog poluvremena kada se kod rezultata 19-19 obranio i imao priliku za protunapad, ali Horvat je pogrešno dodao pa je Vardar preko Cindrića poveo sa 20-19.

Početak utakmice nije dao naslutiti kako bi moglo biti neizvjesno jer je Vardar vrlo brzo ostvario prednost od tri gola (5-2), a zatim i četiri (8-4). Ipak, momčad PPD Zagreba uspjela je do poluvremena smanjiti na 14-13, a u nastavku u nekoliko navrata i poravnati. No, nakon što je Šušnja kod 21-20 zbog grubog prekršaja dobio crveni karton, Vardar je postigao četiri uzastopna gola i sedam minuta prije kraja stigao do nedostižnih 25-20. Hrvatski je sastav golovima Horvata i Kontreca u posljednjoj minuti uspio smanjiti na konačnih 26-24.

Vardaru je ovo četvrti naslov u SEHA ligi, nakon 2012., 2014. i 2017. godine, dok je PPD Zagreb ostao na jednom trijumfu, onom iz 2013. kada je u finalu koji je igran također u Skoplju svladao upravo Vardar. Bilo je ovo sedmo izdanje SEHA lige, a PPD Zagreb je svaki put igrao na završnom turniru, uz po jedno prvo i drugo mjesto ima i četiri treća te jedno četvrto mjesto.

U susretu za treće mjesto odigranom ranije u nedjelju Celje PL je svladao Meškov iz Bresta sa 31-28.