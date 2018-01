ODLIČNE VIJESTI! Na Zimskim olimpijskim igrama 12 Hrvatskih sportaša

Autor: hina

Najviše predstavnika imamo u alpskom skijanju

Do početka Zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu ostalo je još 30 dana, prema sadašnjem stanju na njima bi trebalo nastupiti 12 hrvatskih sportaša u četiri sporta, no rok za ostvarivanje normi istječe za 15 dana tijekom kojih bi se hrvatska ekspedicija mogla povećati za još tri do četiri imena dok bi se broj sportova mogao povećati na šest.

Najviše predstavnika Hrvatska će imati u alpskom skijanju, prema trenutačnoj situaciji raspolažemo kvotama za nastup dviju skijašica i trojice skijaša, a malo je vjerojatno kako će se taj broj mijenjati do završetka kvalifikacijskog ciklusa i objave finalnih kvota 21. siječnja. Imena olimpijaca u ovom trenutku nisu definirana, ali je velika vjerojatnost da će Hrvatski skijaški savez (HSS) izabrati kandidate između sljedećih sportaša: Leona Popović, Ida Štimac, Natko Zrnčić-Dim, Filip Zubčić, Matej Vidović, Istok Rodeš, Elias Kolega i Samuel Kolega.

U bobu bi Hrvatska mogla imati četiri predstavnika. Naša posada predvođena pilotom Draženom Silićem na olimpijskoj rang-ljestvici trenutačno zauzima 26. mjesto u bobu četverosjedu te 29. mjesto u bobu dvosjedu, a pravo nastupa ostvaruje 30 najbolje plasiranih posada u obje konkurencije. Kvalifikacijska natjecanja traju do 14. siječnja kada će biti poznat konačan redoslijed. Ukoliko izbore plasman na ZOI, posadu će, uz spomenutog pilota, najvjerojatnije činiti gurači Mate Mezulić, Antonio Zelić i Benedikt Nikpalj.

U skijaškom trčanju hrvatski su predstavnici ostvarili kvote za nastup jednog ženskog i jednog muškog natjecatelja, do završetka kvalifikacijskog ciklusa i objave finalnih kvota 22. siječnja moguće su promjene tako da se postojeće kvote uvećaju za po jednu u obje konkurencije, čime bi broj sportaša koji će predstavljati Hrvatsku na predstojećim ZOI mogao iznositi od dva do četiri sportaša. Kao i u alpskom skijanju, imena sportaša koja će popuniti navedene kvote u ovom trenutku nisu definirana, ali poznato je da će se odabir raditi između sljedećih sportaša: Vedrana Malec, Gabrijela Skender, Edi Dadić i Marko Skender.

Hrvatska trenutačno ostvaruje kvotu za nastup jednog sportaša u biatlonu, a prema bodovnoj ljestvici prognoza je da će tako i ostati. Gotovo sigurno je da će tu kvotu iskoristiti Krešimir Crnković.

Hrvatski sportaši mogli bi nastupiti još i u sanjkanju te snowboardu, ali izgledi za to su vrlo mali. U sanjkanju nam je jedina sportašica u konkurenciji Daria Obratov, trenutačno na 33. mjestu konsolidirane ljestvice olimpijskih kvalifikacija, a pravo nastupa na ZOI ostvaruje 31 najbolje plasirana sanjkašica. Kvalifikacijska natjecanja su završena, slijedi podjela kvota. Budući da samo dva mjesta dijele Obratov od plasmana na ZOI, dobri su izgledi da u eventualnoj realokaciji kvota ostvari normu. Što se snowboarda tiče, nisu veliki izgledi da ćemo gledati hrvatske predstavnike u Pjongčangu. Najbolji plasman zasad drži Lea Jugovac koja je na devetom mjestu “ispod crte” plasiranih na ZOI, te jedina ima kakvu-takvu šansu da u realokacijama kvota do kraja kvalifikacijskog ciklusa ipak ostvari pravo nastupa.