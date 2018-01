O NJIMA NE ZNATE NIŠTA, A VODE RUKOMET U PROPAST: Ovo je prava istina o notornom EHF-u!

Naravno da slovenskim rukometašima nije do smijeha, nije im ni do napuštanja europske smotre. Možda im nije do ničega, što svaki sportaš i svaki čovjek koji poštuje sport kao viteško nadmetanje mođe shvatiti.

Slovenci su odlučili ostati na prvenstvu i to je velika odluka unatoč žestini njihove ljutnje, s tim potezom ispali su veći od organizacije koja vodi ovaj sport, riječ je o EHF-u, skupini ljudi koji pod sintqmom – brige o rukometu – hari i pali ovim sportom na njegovu štetu.

Na stranu što je možda njemački gol protiv Slovenaca nakon isteka vremena iz sedmerca regularan. U cijeloj utakmici suci su naprasno natezali za Nijemce. A utakmicu prije Slovenci su protiv Makedonije također bili u sudačkoj nemilosti.

I jasno, prekipjelo im je. Kao što je kod mnogih kiptilo prošlih dekada, na brojnim natjecanjima Kupa prvaka i europskih prvenstava. Mali su redovito masakrirani u korist velikih. Samo se pitamo bi li suci Slovencima dosudili takav sedmerac da je bilo obratno. Ne bi, naravno. Dakle, suci ne dijele pravdu nego množe nepravdu.

I naša reprezentacija bila je teška žrtva perfidnih sudačkih lopovluka na velikim natjecanjima, znali su naši rukometaši s parketa izlaziti pokradeni, poniženi i pretučeni, ma i krvavi. Sudački kriterij se određivao prema načinu, stilu igre velikih. Hrvatska kolikogod rukometno bila uspješna mala je kod tipova u EHF-u, koji su znali otpovrnuti nakon prigovora Hrvata – Ipak je to muški sport. Opravdavajući tako nasrtaje, divljačke, na Balića, Džombu, Šprema…

U nijednom momčadskom sportu, osim u vaterpolu, sudački kriterij nije toliko bitan za uspjeh pojedine momčadi. S time, da je u rukometu kriterij kud i kamo fleksibilniji nego u vaterpolu, pa tako često svjedočimo bizarnim odlukama, da ne kađemo glupim, ali sigurno nepoštenim.

Isti start je za jedne crveni karton, za druge prednost. I nigdje u loptačkim sportovima nema toliko povika na suce kao u rukometu. Sad nam je jasno i zašto. Ako su suci po isteku utakmice kadri vijećati više od 10 minuta kako bi pošto-poto pomogli Nijemcima onda sve gubi smisao. Pa i slovenski nastup na europskoj smotri.

Opet, valja čestitati Slovencima na ostanku. Makar, kako EHF štiti suce i svoj (ne)ugled valja u skoroj rukometnoj budućnosti iznova očekivati cirkuse. Pa, čak i ovih dana u Zagrebu na nastavku natjecanja.