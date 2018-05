NAŠ BACAČ KUGLE NAŠAO SPAS U BOGU: ‘Nekada je Stipe Žunić bio samo šport, sada sam našao veću vrijednost’

Vjeru je upoznao kada je mislio da je izgubio sebe

Stipe Žunić, hrvatski atletičar, točnije bacaš kugle, pun je talenata. Nekada se bavio košarkom, bio je svjetski juniorski prvak u kickboxingu, a nakon toga i američki student sociologije i društvenih znanosti. Ipak, kugla mu je najbolje sjela, ali sada je svjestan da postoji i nešto puno veće od sporta:

“Šport me gradio kroz sve što sam prolazio, od odrastanja do fakulteta koji sam ‘zaradio’ mukotrpnim radom. Izvana me oblikovao na svjetskoj sceni, ali uvelike i iznutra”, kazao je Žunić za Glas Koncila.

“Nekad su teške situacije mističnije od dobrih situacija, iz njih se više može naučiti. Uspjeh jest blagoslov i Božja ruka na ramenu, ali u neuspjesima, u zatvorenim pogledima, kada čovjek ne zna što će se dogoditi, kada ne ide sve po planu, kada se dogode ozljede, uvijek se otkriva i nešto drugo. To donosi i pojedine žrtve, nešto za što se isplati boriti. Gdje ima žrtve, tamo se kasnije izrodi nešto bolje, u duhovnom i fizičkom smislu. Ne mora se raditi o nečem opipljivom. Poteškoće i ‘neredi’ spremali su sve za veliki red. U nalaženju samoga sebe kroz poteškoće, pojedinac otkriva kolika je njegova snaga, koliko mu je potrebna Božja snaga te koliko je izgrađen kao čovjek”, izjavio je Stipe.

“Većinom smo svi odrasli kao kršteni i vjernici, ali subotom smo izlazili pa nedjeljom ujutro na misu. To je bilo pogrešno. Ono što je autentično u mom slučaju jest da je Stipe Žunić prije bio samo šport. Kada mi je šport oduzet, više nisam bio Stipe Žunić. Nisam znao tko sam. Razumijete? Sve što sam imao i postigao bilo je zbog športa, osjećao sam da imam boga, ali nemam Boga, sa športom mi je sve oduzeto. Danas, kada bi šport oduzeli od mene, i da se ne bavim bacanjem kugle, ponovno bih bio isti Stipe Žunić, sretan u duši, miran, svirao bih gitaru, družio se s ljudima, bavio sociologijom. Ključna je razlika što sam pronašao veću vrijednost, što mi nije šport bog, nego sredstvo na putu prema Bogu. Važna razlika”, objašnjava Stipe.

“Za deset godina nadam se da ću imati olimpijsku medalju ispod svojega pojasa. Ambicije su velike. Pokazao sam da mogu biti među tri najbolja na svijetu, volio bih postati i europski prvak. Htio bih zasnovati obitelj, još i prije 37. godine, živeći kraj mora, gdje sam i odrastao. Biti kraj obale dobro je za pluća. Volio bih imati suprugu i djecu, baviti se športom. Vjerojatno tada više neću imati profesionalnu karijeru. Volim fitness i poticati druge na rekreativno bavljenje športom. Sigurno ću ostati povezan sa športom, osim ako Bog ne bude imao druge planove. Svake tri godine nešto se novo događa u mom životu, tko zna”, rekao je o budućnosti.

Sin je hrvatskog branitelja

“Moj otac bio je na prvoj liniji, sve dane Domovinskoga rata proveo je kao dragovoljac, sve što je mogao dao je za Hrvatsku. Dok svi naši dobrovoljci ne budu zadovoljni, mi športaši nemamo pravo ništa govoriti o našim uvjetima, jer oni su se izborili za državu koju danas predstavljamo. Ja sam bio još mali, ali brat Tomislav šest je godina stariji i ima više sjećanja. S obzirom na to što smo sve prošli, još smo dobro i ispali”, rekao je Stipe.

“Mediji ne progovaraju mnogo o vjeri i nutarnjim motivima, a riječ je o radosnoj vijesti! Onome tko osvoji milijun dolara na igrama za sreću, teško mu je to ne podijeliti s drugima. Isto je divnim duhovnim stvarima u meni. Ne mogu ih ne potkrijepiti, jer to su dokazi, činjenice moje sreće, uspješnog života i zadovoljstva. Zašto ne bih rekao u čemu je ‘kvaka’?”, zaključio je Žunić za Glas Koncila.