JESTE LI PRIMIJETILI? Istina, ponizili smo Srbiju, ali jedan detalj bio je puno važniji od toga!

Rapsodija hrvatskih rukometaša, pobjeda na startu Eura protiv Srbije 32-22 (14-9) silno će odjeknuti rukometnim svijetom, a još više će svi biti ushićeni atmosferom u Splitu koji je prigrlio naše rukometaše i nosio ih do visoke, uvjerljive pobjede začinjene i ponekom atrakcijom. Bez pogrdnih povika prema suparniku navijači su bili usredotočeni isključivo na podršku Červarovim izabranicima koji su dugo morali otpozdravljati razdraganoj publici nakon utakmice…

Ma koliko Hrvatska bila favorit u prvoj utakmici, protiv Srbije, dugo se lomio otpor suparnika koji se, ruku na srcem nije uplašio sjajne atmosfere u Splitu, kao i hrvatske momčadi prepune sjajnih rukometaša. Jest, Hrvatska je od početka vodila, no nije rezultatski odmakla, gol ili dva razlike nisu nikakvo jamstvo za miran nastavak utakmice, a veći dio prvog poluvremena rezultat se baš tako kretao u hrvatsku korist.

Negdje iza 20. minute Hrvatska je došla do tri gola prednosti, a dvorana u Splitu je plamtjela. No, začas su se Srbi vratili, istopili hrvatsku prednost najavljujući grčevit otpor. No, kad je bilo gusto pojavio bi se vratar Alilović, pa je sve skupa prvi dio lijepo riješen, Hrvatska je na odmor otišla s osrednjom igrom s pet golova razlike. Statistika veli – Srbija je došla na gol zaostatka (9-10), a Hrvatska je s obranom spriječila četiri uzastopna gostujuća napada i redom postigla zgoditke, za 14-9 nakon 30 minuta. Pokazalo se kasnije, tu je slomljen otpor srpske momčadi!

U nastavku je bilo prostora i za atrakcije, napose vratara Alilovića koji je dvaput dok su Srbi imali igrača više sprintom branio svoja vrata, trčeći poput geparda. Publiku je to raspojasalo, Splitom se orilo – Mirko, Mirko. Hrvatski su rukometaši lako održavali prednost, ne dopuštajući niti jednog trenutka rizik…

Hrvatska nije popuštala, raspoloženje je pokvarila tek ozljeda Duvnjaka koji je nakon jedne akcije ostao nepomično ležati na podu. Zamijenjen je, ali zabrinuta lica na klupi fakat su kvarili raspoloženje.

Uz pjesmu cijele dvorane – ”Moja domovina” – utakmica je završena s pobjedom Hrvatske od deset golova razlike. Lako i za to, simbioza publike i momčadi je bila savršena, uz takvu atmosferu u Splitu nitko od hrvatskih suparnika nema što tražiti.