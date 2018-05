DOBAR POSAO: Hrvatski rukometaš na čelu premijerligaša

Dominiković je zamijenio Davorina Štrkleka, oca Manuela Štrleka

Slavni hrvatski rukometaš Davor Dominiković, jedan od najtrofejnijih hrvatskih igrača, koji je osvojio svjetsko i olimpijsko zlato, svjetsko i europsko srebro, dva zata na Mediteranskim igrama i još mnoge trofeje, novi je trener hrvatskog prvoligaša Sesveta.

Dominiković je igrao za 11 klubova, među kojima su i Kiel, Barcelona, Hamburg i Zagreb, a karijeru je započeo u Dubravi, gdje je trenirao s Vladom Šolom. Njegov talent prepoznao je i Lino Červar, koji ga je postavio za svog pomoćnika u reprezentaciji.

Sesvete su ove sezone prvi put igrale u najelitnijem rangu hvatskog rukometa, a izborili su i ostanak u Premijer ligi.

“MRK Sesvete pratim već neko vrijeme, što kroz medije, što od mog prijatelja Igora Vorija, koji je u Sesvetama odrastao. Poznajem i predsjednika Ćurkovića već dugi niz godina. U Sesvete me privukla njihova ambicioznost, odlika koja je i mene krasila tijekom igračke karijere. Ovom prilikom želim zahvaliti i ljudima iz RK Dubrave: predsjedniku, treneru, kondicijskom treneru i igračima na povjerenju koju su mi ukazali ove sezone i želim im svu sreću u preostale dvije utakmice. Što se tiče naše momčadi, gledao sam nekoliko utakmica Sesveta ove sezone, a za vikend sam bio i u Karlovcu. To je mlada i talentirana ekipa, kao što je i većina u ligi, a uz nekoliko pojačanja na ljeto ćemo stvoriti dobru ekipu koja će konkurirati za ulazak među četiri najbolja, odnosno ulazak u Ligu prvaka. To nije lak posao i dosta je jakih ekipa, mislim da je naša liga malo podcijenjena, ali dat ćemo sve od sebe da ostvarimo taj cilj. Inače sam zagovornik pristupa da se ide iz utakmice u utakmicu i da svaki put pokušamo biti što bolji te da tako svi napredujemo. Od igrača, do mene kao trenera, a u na kraju i kluba u cjelini”, kazao je Dominiković nakon potpisivanja ugovora.

