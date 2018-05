ZNAMO ZAŠTO SU HRVATI U TRANSU ZBOG NASLOVA BiH KLUBA: Mostar gori, a mi im obožavamo trenera

Hrvatski športski klub Zrinjski postao je iznova nogometni prvak Bosne i Hercegovine. Iako do službenog kraja prvenstva ima još dva kola, rezultati u 8. kolu Lige za prvaka su Zrinjskom i praktički osigurali naslov. Naime, nogometaši Blaža Sliškovića su u derbiju sa Širokim Brijegom došli do 3-1pobjede dok im je konkurent u borbi za titulu, Željezničar, kiksao na gostovanju kod Radnika iz Bijeljine upisavši poraz 0-1. Poredak Lige za prvaka sad izgleda ovako: Zrinjski 66, Željezničar 60, Sarajevo 53, Široki 52.

Odavno je mostarski Zrinjski postao najuspješniji klub u povijesti Premijer lige BiH koja je u punom smislu, s klubovima iz oba entiteta, oformljena 2002. godine. Željezničar ima tri naslova, a Široki Brijeg i Sarajevo po dva, a Zrinjski čak šest, od toga ova zadnja tri su osvojena uzastopce.

Mostar je ovih dana eksplodirao, nogometaši su dočekani na ulicama, a hrvatski barjaci ponosno su se vijorili iza autobusa koji je dovezao nogometaše Zrinjskom s gostovanja na kojem su osigurali naslov prvaka.

Povijest Zrinjskog seže 113 godina unatrag. Zrinjski je najstariji nogometni klub u Bosni i Hercegovini, osnovali su ga hrvatski mladići 1905. godine, a pod komunističkom jugoslavenskom vlašću bio mu je zabranjen rad. Početak političkog višestranačja u BiH eruptivno je najavio buđenje hrvatske nacionalne svijesti i obnovio snažne, iako desetljećima skrivene osjećaje prema ovome klubu. I tako, nakon 47 godina komunističke zabrane, svečano je 1992. u Međugorju formiranjem “Inicijativnog odbora za pripremu obnoviteljske skupštine” obnovljen i počeo sa radom i Hrvatski športski klub Zrinjski Mostar. Klub čije se ime pola stoljeća nije smjelo ni spomenuti pod prijetnjom zatvora.

Iako iz susjedne zemlje, Zrinjski kao klub hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i Mostaru ima i u Hrvatskoj veliki broj navijača. Oni koji vole hrvatski nogomet uz Dinamo u kvalifikacijama za Ligu prvaka pratiti će nesumnjivo i mostarski Zrinjski.

Trener Zrinjskog bio je svojevremeno Vinko Marinović, bivši igrač Crvene zvezde kojeg je klupska uprava angažirala prije nekoliko godina. Da, Marinović je po nacionalnosti Srbin, no uz uzuse sportske etike to nikog u krugovima Zrinjskog niti uzbuđuje niti zabrinjava. Sad je trener Blaž Slišković, legenda Hajduka, hrvatskog nogometa,

“Mi smo profesionalan klub”, odvratiti će vam u Zrinjskom, nama nacionalnost nije prioritet.

Posebna vrijednost svih uspjeha Zrinjskog jest činjenica da Zrinjski nije među bogatijima klubovima Prve lige Bosne i Hercegovijne, kud i kamo su financijski jači od Zrinjskog tuzlanska Sloboda, Sarajevo i Željezničar….

Tajna je u – dobroj i homogenoj klupskoj upravi na čelu s predsjednikom Denisom Lasićem, a tu su još Danko Šulenta, Mile Puljić, Jozo Kordić, Miroslav Ćorić, Vilim Primorac, Marin Raspudić i Ilija Đolo.

Zrinjski ima svoju vjernu publiku, navijačku skupinu “Ultrase” čiji članovi redovito pohode i utakmice hrvatske nogometne reprezentacije svugdje po svijetu. A odlaze baš i na svako gostovanje Zrinjskog. U dresovima koji neodoljivo podsjećaju na dresove argentinske River Plate iz Buenos Airesa Zrinjski ima i poseban vizuelni identitet, ljepši od, primjerice, mnogih hrvatskih klubova prve i Druge lige.

Inače, prvi naslov Zrinjski je osvojio još 2005. godine kada je u klubu igrao današnji velikan madridskog Reala i hrvatske reprezentacije – Luka Modrić. I danas po Mostaru stoje iscrtani grafiti s likom Luke Modrića u dresu Zrinjskog. “Plemići” se uistinu imaju čime pohvaliti – oni su na nogometnu scenu lansirali jedno od najvećeg igrača današnjice, našeg Luku.

Sad slijede kvalifikacije za Ligu prvaka. Trener Slišković ovih dana priča:

“Zasluženo smo osvojili naslov bez obzira što smo imali dosta padova i uspona. Kada se analizira kompletno prvenstvo, najviše smo pokazali. Mislim da nema nikakve primjedbe našem naslovu. Nije tu samo moj uspjeh i igrača, već i uprave koja nas je podržavala, što je nama olakšalo posao. Hvala navijačima Zrinjskog na ogromnoj podršci. Vjerujem da će u zadnjem kolu na službenoj proslavi doći veliki broj navijača, kao i prošle godine”, rekao je Slišković.

O danima u Zrinjskom kaže:

“Nisam se bojao izazova i prihvatio sam ovaj posao. Vjerovao sam u svoje momke kada sam preuzeo klub. Ova sezona je bila puna izazova, dobro smo radili u prelaznim rokovima. Doveli smo kvalitetna pojačanja poput Stanića, Bekrića, Bencuna i sigurno da su svi zaslužni za ovaj uspjeh. Ja sam imao sreću da budem vođa ekipe i vjerujem da sam to kvalitetno radio. Mislim da sam najveći posao napravio kada sam napravio pozitivnu atmosferu u svlačionici. Nije bio nesuglasica i to je najveći uspjeh. Ništa se ne može bez kvalitetne atmosfere ništa napraviti. Ne bih uveličavao ni svoju zaslugu, najzaslužniji su igrači, Uprava i naši vjerni navijači koji su nas pratili na svim utakmicama. Teža mi je prva titula bila, ali sam se u ovoj više psihički opteretio. Treba prespavati noć i o svemu razmisliti, ali dojam je da mi je ova sezona bila stresnija od prošle. Volio bih da nastavimo veliki niz pobjeda”.

Izdvojio je i presudan trenutak cijelog prvenstva.

“Utakmica protiv Željezničara kada smo u zadnjih pet minuta stigli do 3-3 je bila ključna. Da su nas dobili, otišli bi ispred nas na pet bodova i to bi bilo to. To je prekretnica bila kod čitave ekipe. Vratilo nam se samopouzdanje, čekala su nas teška gostovanja, ali smo osvojili sedam bodova. Iskoristili smo psihički pad Željezničara i ta je utakmica preokrenula sve u našu korist”.