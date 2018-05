ZAŠTO ZAPRAVO SRBI I SLOVENCI IMAJU SUCE NA SVJETSKOM PRVENSTVU, A HRVATI NEMAJU?

Vijest samo za neupućene nije iznenađujuća. Srpski sudac Milorad Mažić sudit će finale Lige prvaka između Real Madrida i Liverpoola 26. svibnja na Olimpijskom stadionu u Kijevu, a Nizozemac Bjorn Kuipers finale Europske lige između Olympiquea iz Marseilla i Atletico Madrida koje se igra 16. svibnja u Lyonu, objavila je u ponedjeljak UEFA.

Mažiću će pomoćnici biti sunarodnjaci Milovan Ristić i Dalibor Đurđević te Francuz Clement Turpin kao četvrti sudac na finalu.

Srbin Mažić, međunarodni sudac od 2009. godine, ove je sezone sudio četiri utakmice Lige prvaka i dvije utakmice Europske lige. Također je prošle godine sudio finale Kupa konfederacija između Čilea i Njemačke kao i UEFA Superkup 2016. između Reala i Seville. Praktički bez greške.

I inače, srpski je nogometni sudac najviše FIFA-ine kategorije. Sudio je na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu i Europskom prvenstvu 2016. u Francuskoj. Uz brojne utakmice Europske lige i Lige prvaka, sudio je i Europski superkup 2016. Od 2009. sudi utakmice Superlige Srbije. Krakotrajno je i sudio u Rumunjskoj, Kataru i Egiptu. Ako je ikada doživio koju kritiku na svoju arbitražu to bi bilo na derbiju Crvene zvezde i Partizana, no to je u neku ruku i očekivano s obzirom na uznemirene strasti na ovom, vuku na srce, velikom gradskom derbiju.

No, pritom se, kada govorimo o Mažiću, pitamo gdje su naši suci u međunarodnoj konkurenciji. Jednom riječju – nigdje. Nema ih. Suđenje u hrvatskom nogometnom prvenstvu je toliko grozno da Uefa uopće ne razmišlja ozbiljno o hrvatskim sucima za velike događaje. To, jasno, ne amnestira Uefu u čijim natjecanjima zna biti toliko previda baš kao i u hrvatskom prvenstvu koje je znano po očajnom suđenju.

Povijest nogometne igre praktički je i povijest krivih sudačkih procjena i odluka. Nesumnjivo! U više od stotinu godina otkako se igra nogomet, pa čak i na profesionalnoj razini bezbrojne odluke sudaca obilježile su tolike utakmice, natjecanja i prvenstva da se s pravom može reći da je sudac na nogometnom terenu uistinu često bitniji i od samih igrača.

Očito su i sudačke greške i previdi dio nogometnog spektakla, o nekim sudačkim teškim gafovima i danas se više priča nego o nekim golovima, preokretima, driblinzima, aferama.

Uostalom, svjedoci smo da se u svim prvenstvima širom Europe i svijeta, pa i naše Hrvatske događaju takve sudačke greške da gledatelji padaju doslovce u nesvijest, neki su ogorčeni, dočim su drugi oduševljeni sudačkim previdima. No, sudac jednom da, drugi puta uzme i tome nema kraja… I najbolji, najelitniji suci nisu imuni od grešaka, nerijetko im se smije cijeli svijet. No, razlika između dobrog i lošeg suca je u količini grešaka, neki suci griješe rijetko, pa makar i tragično,a neki drugi griješe stalno, prečesto…

Suci, time i sudačka organizacija, jedan su od utega koji pritišću hrvatski nogomet, tegleći ga prema dnu, a svježi primjer su diletantske greške naših arbitara na našim prvoligaškim terenima.

Opet, bilo bi lijepo, jer si utvaramo da smo znamenita nogometna zemlja, kad bi i neki od naših sudaca imali svoje fino mjestu u Uefinoj hijerarhiji. Nešto se tu kemijalo i probalo, no nekoliko arbitraža naših sudaca u europskim natjecanjima završilo je pogubno. Primjerice, sudac Bebek izbačen je prije nekoliko godina iz srednjeg jakosnog razloga europskih sudaca jer je tri europske utakmice odsudio veoma slabo. Ne može se reći da mu Uefa nije pružila priliku, ali ih je sve uprskao…

Pa je došla i nova šansa, prije dvije godine. I opet propast. Turski mediji su suđenje hrvatskog suca Ivana Bebeka na utakmici Europske lige između Brage i Fenerbahčea, u kojoj je portugalski klub slavio sa 4-1, ocijenili skandaloznim, a turski su navijači na društvenim mrežama Hrvata nazvali najgorim sucem na svijetu jer smatraju da je turski prvoligaš teško oštećen.

E sve to se nije u godinama europskih nastupa događalo Srbinu Mažiću. I zato je on tu gdje jest, a naši suci tu nisu ni blizu.