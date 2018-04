ZAŠTO SE OVAJ DETALJ PREVIDIO I NE BI LI USKOK VEĆ TREBAO ČEŠLJATI PO HAJDUKU?

Puno je pitanja nakon naprasnog odlaska Ivana Kosa s dužnosti predsjednika Hajduka. Na koje očito nikad nećemo dobiti odgovore. Nadzorni odbor, a nakon pisma KN Torcida, smijenio je bez suvišnih zašto predsjednika koji je pod ozbiljnim optužbama da je „radio sa sucima”.

No, ako je „rad sa sucima” kriminalno djelo, a jest, ili bi morao biti u nas, onda to nije posao za Torcidu nego za istražne organe, policiju, Uskok, sud, pa čak i za sveukupnu javnost koja bi trebala težiti za boljim i pravednijem društvom. Svu tu ulogu preuzela je Torcida, što se i može razumjeti, no ako su te optužbe stvarne onda ne bi u cijeloj priči smjeli izostati ni svi maloprije pobrojani.

No, Kosu je izmaknuta stolica, još će uredno dobiti otpremninu, pa je čuđenje tim veće. Što je on to napravio da mora otići a da ne odgovara pred zakonom. Imamo pokušaj objašnjenja. Pokušaj, jalov…

Nadzorni odbor Hajduka je utvrdio kako predsjednik uprave gospodin Ivan Kos nije prekršio zakon, ali je drugačijim tretiranjem sudaca, noćnim izlascima ovlaštenih djelatnika kluba sa sucima, prekršio temeljne vrijednosti kluba.

Sam Kos ne bježi od situacije, pa neposredno priznaje da je „malčice pretjerao”…

„Svjestan sam da je narušeno povjerenje navijača. Odobrio sam ugošćavanje na razini hrane i pića. Nisam se bavio konkretnim razinom ugošćavanja, ali smo svjesni da je ono prošlo razinu nužnog. Kao odgovorna osoba u klubu preuzimam odgovornost. Svjestan sam da sam trebao reagirati bolje. Ne želim ugroziti moralni aspekt Hajduka niti destabilizirati klub”.

A sve to se dogodilo nakon impresivno oštrog pisma Torcide koja se nije libila reći sada već bivšem predsjedniku:

“Svojim potezima ste nas osramotili i preko toga vam nećemo prijeći. Vi niste dostojni da budete predsjednik članskog kluba. Mi nemamo ovlasti da vas smijenimo, to je isključivo odluka Nadzornog Odbora. Ako će oni prijeći preko izdaje naših ideala, to je na njima. Torcida nakon laganja i demagogije, ne oprašta”.

A Nadzorni odbor? U želji da sačuva vlastite stolice riješio se Kosa kao peruti nakon dobrog šamponiranja.

Pozadinu cijele priče će netko iskoristiti da bi dokazao kako ulica, tribina, navijači vode klub. Bilo bi to prejednostavno objašnjenje. Hajdukom upravlja neka čudna inercija isprepletena silnim i brojnim interesima koji se ne libe instrumentalizirati i klupske strukture, legende, navijače, veterane, a nema čovjeka na svijetu koji bi udovoljim svim tim interesnim skupinama. Nema!

Kosov krimen ili postoji ili ne postoji. Svi sad odjednom tvrde tvrde da postoji, onda bi se i netko drugi morao uključiti u istragu. Što znači da je netko preokoračio nužne ovlasti? Pa malo „podmazivao” suce? Onda taj mora odgovarati ne samo navijačima nego još nekome, u zgradi suda, primjerice?

Zato je Kosov slučaj traumatičan, jer ako je netko učinio nešto protuzakonito onda ne može biti smijenjen s otpremninom i zahvalnicama, a ako nije onda ne bi trebao uopće otići. Tim više jer se istog tog Kosa do jučer hvalilo kako je uspješno završio sanaciju kluba.

Hajduk ima svoje mjesto u hrvatskoj nogometnoj hijerarhiji, mjesto na samom vrhu. Popularnost kluba, ljubav navijača, povijest, tradicija, sve to ga izdiže iznad mnogih. No, način na koji se mijenjaju predsjednici i uprave, a svima se na teret stavljaju grijehovi podložni i sudskim istragama, Hajduka svrstava također ispod mnogih.

Novi predsjednik!? On barem zna što ga čeka!