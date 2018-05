ZANIMANJE Guardiola se okreće za igračem Lokomotive koji treba biti udarna igrla Cityja

Lovro Majer sjajan je nogmoetaš, blista u redovima Lokomotive i nije čudno da je zanimanje za njega sve veće. Prva se javila NAC Breda, no engleski mediji idu i dalje te tvrde da se i sam Pep Guardiola iz Manchester Cityja zainteresirao za ovog mladog veznog igrača. The Sun ide i dalje te tvrdi kako je Guardiola rekao da je spreman ponuditi Lokomotivi osam milijuna funti. Bio bi to sjajan transfer. Uzme li se u obzir kako Majer u Prvoj HNL nastupa tek nepune dvije godine ovo je onda veoma zanimljiva vijest.