VRATARSKA LEGENDA O BUFFONU: ‘Mogao se poštedjeti novog razočaranja’

Ponukan ishodom utakmice protiv Real Madrida

Osim po genijalnoj karijeri, mnogi će Gigija Buffona pamtiti po posljednjem dvoboju Juventusa i Real Madrida. Tamo je velikan potpuno izgubio živce i napao suca što je rezultiralo crvenim kartonom i isključenjem, a nakon utakmice još ga je i izvrijeđao. Osim toga, Italija se prvi puta nakon 56 godina nije plasirala na Svjetsko prvenstvo, što je neslavan način na koji se Gigi oprostio od reprezentacije.

Gigi je u siječnju navršio 40 godina, pristojne godine za odlazak u nogometnu mirovinu, ali on se ne da. To je komentirao još jedan vratarski velikan, Oliver Kahn, koji je Buffonu poručio da se ugleda na njega i Lahma i ode kao pobjednik, a ne kao onaj koji je plakao nakon Švedske i osramotio se protiv Reala.

Kahn se od njemačke reprezentacije oprostio s 36 godina, a od Bayerna i nogometna u potpunosti, dvije godine kasnije. On Buffona razumije, ali je i prilično realan:

“Teško je shvatiti kada treba prestati. Posebno kada te goni želja za novim rekordima i san o osvajanju Lige prvaka. Da je to napravio ranije, poštedio bi sam sebe ispadanja od Švedske i novog razočaranja protiv Reala, scena po kojima su ga zapamtili.”

Legendarni Nijemac objasnio je da on nikad nije pomišljao na forsiranje kada je osjetio da je vrijeme za mirovinu:

“Mogao sam igrati još par godina, ali čemu? Lahm je također sjajno tempirao odluku. Ako to ne napraviš, riskiraš veliku bol i razočaranje. Buffon je svjetski prvak, bio je najbolji golman svijeta i to ono što je bitno. Crveni karton protiv Reala ili to što nikada nije osvojio LP, nebitno je. Preporučujem mu da ode u mirovinu.”