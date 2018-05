(VIDEO) VRATAR MAN. CITYJA SRUŠIO GUINNESSOV REKORD! ‘Sada si i službeno nevjerojatna osoba’!

Vratar Manchester Cityja, Ederson Moraes, postao je Guinnessov rekorder! Poprilično je to neobična vijest jer nogometaši su sportaši koji vrlo rijetko ulaze u ovu prestižnu knjigu rekorda.

Brazilski vratar, koji je u Manchester došao prošloga ljeta za 45 milijuna eura iz Benfice, na službenom je mjerenju u Cityjevu trening-centru ispucao loptu s mjesta čak 75.35 metara i time je srušio dosadašnji rekord od 75 metara. Ederson je najdalji hitac upisao iz trećeg pokušaja.

“Službeno ste nevjerojatna osoba”, rekao mu je to povjerenik Guinnessove knjige rekorda nakon što mu je uručio priznanje za njegovo povijesno dostignuće.

Just when you thought @ManCity couldn’t break any more records… Ederson did this 🚀 pic.twitter.com/CAgg3IcsmN

— Squawka News (@SquawkaNews) 11. svibnja 2018.