(VIDEO) UPLAKANI INIESTA JECAO: ‘Ovo mi je zadnja sezona. Nikada neću igrati protiv Barcelone!’

Došlo je vrijeme da se pozdravi s katalonskim divom

Mjesecima se šuškalo, govorilo i pisalo da Andres Iniesta napušta Barcelonu, klub u kojem je proveo nevjerojatne 22 godine. Na izvanrednoj press konferenciji 33-godišnji nogometaš to je i službeno potvrdio.

Grcao je u suzama i kroz jecaje kazao da je donio odluku:

“Ovo mi je posljednja sezona u ovom klubu. Jako dugo sam razmišljao. Barcelona je za mene najbolji klub na svijetu i sve mi je dala. Užasno mi je teško reći zbogom klubu u kojem sam proveo cijeli život. Barca i La Masia učinili su me velikim dijelom čovjekom kakav sam danas. Svima vama koji ste bili uz mene, mogu samo reći veliko hvala”.

Za vrijeme svoje duge katalonske karijere odigrao je 669 utakmica, zabio 57 golova i osvojio 31 trofej, od čega je osam naslova prvaka i četiri Lige prvaka.

“Moj jedini cilj bio je uspjeh ovog kluba i u tome sam uspio. Nisam mogao zamisliti bolji kraj karijere u Barceloni, odlazim s osjećajem da sam bitan, da sam u početnoj postavi i da osvajam titule. Ipak, sve teže mi je održavati taj nivo… Nikada si ne bih oprostio da se u Barceloni počnem osjećati neugodno. To ne zaslužujemo ni klub ni ja. Rekao sam i da nikad neću zaigrati protiv Barcelone, zato više neću igrati u Europi”, zaključio je Iniesta.

