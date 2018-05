(VIDEO) TRENUTAK KOJI JE MNOGIMA PROMAKAO: Navijač uletio na teren i krenuo na Ronalda

Gledatelj ej u posljednji čas spriječio još goru tragediju za Liverpool

Real Madrid treću je godinu zaredom osvojio Ligu Prvaka i tako postao apsolutni rekorder. Madriđani su s 3:1 pobijedili Liverpool koji je u prvom poluvremenu ostao bez najjače karike, Mohameda Salaha.

Drugo poluvrijeme stiglo je s puno više uzbuđenja, zabijena su četiri gola, a po svemu sudeći, bilo bi ih i više da se nije dogodio incident u posljednjim minutama utakmice.

Naime, Cristiano Ronaldo jurišao je prema golu, i pred njime je bila stopostotna šansa za zgoditak, ali sve planove uništio mu je jedan navijač koji je ulatio na trvanjak.

Sudac je prekinuo utakmicu, Ronaldo je u isto vrijeme bijesnio i očajavao, a zaštitari su gledatelja iznosili s terena. Pogledajte kako je navijač zeznuo Portugalca i spasio Liverpool od još veće tragedije.

— Noah Brunsdon (@noahbrunsdonuk) 26. svibnja 2018.