(VIDEO) TRENUCI OD KOJIH ĆETE SE NAJEŽITI! Pogledajte epsko slavlje nakon antologijske utakmice

Nogometaši Rome senzacionalno su se plasirali u polufinale Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Rimu pobijedili Barcelonu s 3-0 (1-0) i nadoknadili zaostatak od 1-4 s prve utakmice na Nou Campu.

Golove su za Romu postigli Edin Džeko (6), Danielle de Rossi (58-11m) i Konstantinos Manolas (82), a za Barcelonu je cijelu utakmicu odigrao Ivan Rakitić.

Roma je napravila jednu od najvećih senzacija u povijesti Lige prvaka, gotovo ravnu onoj prošlogodišnjoj kada je Barcelona nadoknadila zaostatak od 0-4 protiv PSG-a. Talijanski sastav je potpuno zasluženo došao do senzacionalnog prolaska među četiri najbolje momčadi jer je Barcelona odigrala najslabiju utakmicu u sezoni, u koju su ušli opušteno jer su smatrali da je sve riješeno već u prvom susretu. Junak susreta bio je Edin Džeko koji je zabio prvi gol i zaradio jedanaesterac za drugi, dok je vrlo znakovito da su preostala dva gola za Rimljane dali De Rossi i Manolas – igrači koji su nsretno postigli autogolove u prvoj utakmici.

Nakon utakmice uslijedilo je nevjerojatno slavlje, luđe od same utakmice. Započelo je na terenu…

Nastavilo se u svlačionici gdje je čak bila i malena kći Edina Džeke koju je nogometaš nosio za vrijeme slavlja, a momčad je došao posjetiti i veliki Francesco Totti.

“Zbog trenutaka kao što je ovaj, prekrasno je živjeti za ove boje. Naprijed Roma”, poručio je Totti preko Twittera.

