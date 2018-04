(VIDEO) TKO JE SUDAC NA KOJEG GRMI CIJELA EUROPA? Protiv Dinama je sudio tri penala na istoj utakmici!

Nogometaši Juventusa bili su na korak do senzacije u uzvratnom susretu četvrtfinala Lige prvaka protiv Real Madrida. Vodili su 3-0 i bili blizu produžetaka, no u posljednjim trenucima susreta engleski sudac Michael Oliver je dosudio sumnjivi kazneni udarac kojeg je realizirao Cristiano Ronaldo. Oliver je pritom isključio vratara Juventusa Gianluigia Buffona zbog prigovora.

“Sudio je prekršaj koji je samo on vidio. Ovaj sudac nema srca, umjesto toga ima kantu za smeće”, kazao je Buffon nakon susreta i dodao: “Ovakvi mečevi trebaju velike igrače, trenere, navijače, ali i suce koji su dorasli zadatku. Moraš imati osjećaj za ono što se događa na terenu. Ako nemaš karaktera i hrabrosti, onda odi na tribine sa svojom ženom i gledaj utakmicu sa sokom u ruci”.

Buffon je pohvalio svoje suigrače za odličnu partiju koju su pružili u Madridu: “Ovo je bio nezaboravan meč, vidio sam ratnike koji žele odigrati vanzemaljsku partiju. Samo Juventusovi igrači to mogu, i vraćamo se kući ponosni i podignute glave”.

Pola Europe danas grmi na suca Olivera, a kako kažu stručnjaci, potpuno opravdano jer je sudac pogriješio. “Nije bilo dovoljno kontakta za najstrožu kaznu. Benatia je čak i dotaknuo loptu”, rekao je Andujar Oliver slavni španjolski sudački ekspert, a isto je rekao i Mateo Beusan.

No, tko je uopće Michael Oliver? Hrvati ga nemaju u dobrom sjećanju jer je 2015. godine dosudio tri penala za norveški Molde protiv Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka. Na sreću po zagrebačku momčad tadašnji vratar Eduardo skinuo je dva od tri penala.

U istoj toj utakmici Oliver je isključio domaćeg braniča Forrena, a Dinamo je nakon 0:3, već nakon 22 minute utakmice, na kraju ipak morao strahovati hoće li proći jer je domaćin do 75. minute zabio tri gola i poravnao.

Sudace je to sklon diskutabilnim odlukama i propustima i pitanje je što uopće radi u završnom stadiju elitnog europskog nogometnog natjecanja. Čak je i FIFA odlučila da na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Rusiji, Englezi neće imati sudačkog predstavnika i to nakon 80 godina. Zanimljivo, iako imaju drugu najjaču, a prema mnogima najtežu ligu u svijetu, Englezi su na posljednja dva Svjetska prvenstva 2010. i 2014. godine imali samo jednog predstavnima, Howarda Webba koji je čak sudio finale 2010. u JAR-u.

Intrigantno je također što je Oliver tek od ove godine na UEFA-inom elitnom popisu sudaca, a poprilično je neiskusan. Englez je prvu veliku utakmicu sudio tek prije mjesec dana u Istambulu na revanšu Bešiktaša i Bayerna nakon što su Bavarci u prvoj utakmici slavili sa 6:0, dakle sve je bilo riješeno u uzvratu.

Oliveru je ‘za nagradu’ što nije fušao na nebitnoj utakmici delegirana utakica godine za Juventus, koju je, eto, uspio pokvariti.

If this is not penalty! What the Heck is it ?! pic.twitter.com/ZfunrcerVh

— Free Pal (@inzo86) 12. travnja 2018.