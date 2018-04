(VIDEO) SUSRET BUFFONA I RONALDA: Pogledajte što su napravili nakon kaosa na travnjaku

Zvijezda Juventua i Reala susrele su se nakon utakmice

Cristiano Roalno protiv Juventusa je skupio četiri gola u dvije četvrtfinalne utakmice Lige prvaka. Jedan od njih je i naj sinoćnji, kontroverzi. Penal zbog kojeg je Juventus ispao iz konkurencije i koji je neslavno zaključio Buffonovu karijeru u Ligi prvaka.

Nakon utakmice Gigi i Ronaldo davali su izjave za novinare.

“Juventus je odigrao odlično, Buffon je branio sjajno, ali ne razumijem zašto se bune. To je bio čisti penal, a i da nije bio bi gol. Morao sam se smiriti nakon svega i koncentrirati na izvođene penala”, kazao je Ronalndo, a Buffon je u to vrijeme udarao po sucu:

“Izmislio je penal, to je samo on vidio. Nepravedno je ovako izgubiti i ispasti, to ne može dosuditi čovjek. On umjesto srca ima kantu za smeće. Njegove odluke dokazale su da je ubojica, životinja”, govorio je Buffon, a Ronaldo je prolazio pokraj njega. Tu se Gigi zaustavio, pribrao, zagrlio Portugalca i čestitao mu na prolasku.

Takav susret, nakon onakve drame na terenu, oduševio je navijače s obje strane.