(VIDEO) REBIĆ GA DEMOLIRAO! Nećete vjerovati što je sve najbolji Bayernov stoper rekao o Vatrenom

Hrvatski reprezentativac, Ante Rebić, s dva je gola srušio Bayern (3:1) u finalu njemačkog Kupa i donio Niki Kovaču prvi trofej u trenerskoj karijeri i Eintrachtu prvi pokal nakon 30 godina.

Rebić je kod oba pogotka uništio protivnike svojom brzinom i eksplozivnošću, a sve je to lijepo opisao čovjek koji se s njim najviše mučio, Bayernov branič, Mats Hummels.

“Rebić je užasno brz, ostavio me dva, tri metra iza sebe. Sule je isto jako brz, ali ni on se nije mogao nositi s Rebićem. Ante je brz kao strijela i to je ono u što je Eintracht polagao nade”, rekao je Hummels.

Inače, Rebić je Hummelsa, jednog od najkompletnijih braniča današnjice, pretrčao kao od šale kod oba gola. Kod prvog su za njim trčala trojica igrača Bayerna, a kod drugog je pretrčao dvojicu i efektno matirao Ulreicha.

“Rebić u isto vrijeme bježi od nekoliko igrača, jednostavno, brzina je njegova velika prednost. Razmišljao sam trebam li pokušati uklizati, nekako doći do lopte, ali sam shvatio da ću vjerojatno biti isključen ako ne zahvatim loptu”, rekao je Hummels o Rebiću.