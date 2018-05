(VIDEO) REAL MADRID OSVOJIO LIGU PRVAKA! Bale škaricama i bombom s 30 metara uništio Liverpool!

Real Madrid je prvak Europe! Trofej Lige prvaka opet odlazi u Madrid, po treći puta za redom! Liverpool se hrabro borio, ali iskustvo madridske momčadi je prevagnulo i Real je gotovo rutinski odradio drugo poluvrijeme.

Real Madrid – Liverpool 3:1

90′ + 3′ – GOTOVO JE! REAL JE TREĆI PUT ZA REDOM UZEO NASLOV LIGE PRVAKA! Bila je to zaista prekrasna utakmica, dostojna finala. Bale je svojim maestralnim potezima potopio Liverpool, koji se nije predavao do samog kraja, ali prevagnulo je iskustvo, mirnoća Reala.

90′ + 3′- Incident na kraju utakmice. Navijač je uletio na teren, nikome nije jasno kako, ali ubrzo je uklonjen s terena.

83′ – GOOOOL! I OPET SPEKTAKULARAN! Bale je potegao s kojih 30 metara, jako neugodna lopta, ali išla je ravno u ruke Kariusa koji je vrlo traljavo išao uhvatiti loptu koja mu je prošla kroz ruke. Čini se kako je Karius krivo procjenio jačinu udarca, Bale ima top u nogama. Kakav gol…

82′ – Bale je fantastično vanjskom centrirao iz dubine i pogodio Benzemu koji je iz voleja opalio, ali Karius je obranio.

76′ – Rasplamsala se utakmica, Liverpool prijeti s jedne, Real uzvraća s druge strane.

70′ – Mane sada poteže izvana i pogađa stativu, opasno je ovo bilo.

64′ – GOOOOL! GARETH BALE ZABIO JE GOL GODINE U LIGI PRVAKA, PALE SU ŠKARICE! Ostao je sam u kaznenom prostoru i na asistenciju Marcela odlučio se na škarice i efektno matirao Navasa.

60′ – Karius sada spašava sjajnom obranom čisti zicer Reala.

55′ – GOOOOL! LIVERPOOL UZVRATIO PREKO MANEA! Loven je glavom asistirao Maneu koji je bio gotovo na crti Navasova gola i lako je poentirao iz blizine.

51′ – GOOOL! BENZEMA JE STRIJELAC VRLO NEOBIČNOG POGOTKA! Francuz je startao na Kariusa dok je ovaj rukom dodavao loptu i lopta se potom odbila u gol Liverpoola. Benzema je bio vrlo blizu, ušao je u kazneni prostor dok je Karius rukom dodavao loptu braničima i presjekao loptu. Mažić i pomoćnici su pokazali na centar. Liverpool je žestoko protestirao.

48′ – Kakav promašaj Isca! Nakon odbijanca u kaznenom prostoru Liverpoola, Isco je imao prazan gol, ali pogodio je gredu. Čisti zicer je to bio.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme. Real je izveo početni udarac.

45′ +3′ – Kraj je prvog dijela, Real je još jednom opasno prijetio, ali kraj gola. Bilo je to zanimljivo poluvrijeme, dostojno finala Lige prvaka. Nažalost, ostali smo uskraćeni za Mohameda Salaha, koji se povrijedio. Dosta opreza kod obje momčadi, ponešto su pokušavali i jedni i drugi, ali za sada se nitko ne otvara i ne kreće po slavu.

44′ – Liverpool je drastično pao izlaskom Salaha, malo se poremetio Kloppov sustav izlaskom Egipćanina, a Real je polako počeo plesti mrežu oko vrata Kariusa. Nacho je na kraju dočekao jednu loptu s desne strane i opalio iz voleja, ali pogodio je malu mrežicu s vanjske strane.

42′ – Poništen gol Benzeme, Ronaldo i Benzema bili su u zaleđu.

35′ – Kakav peh, Carvajal sada ne može nastaviti utakmicu. Inače, Zidane nema rješanja za njega i Carvajal je jedan od najvažnijih igrača Reala. Nacho je ušao, a Dani napustio teren u suzama.

30′ – Liverpoolov dio stadiona je na rubu suza. Mo Salah, ponajbolji igrač svijeta neće moći nastaviti utakmicu. Plače i Egipćanin, Klopp je u nevjerici, ovo je strašan hendikep za Liverpool. Kakva šteta. Lallana je ušao.

26′ – Sada je Salah teško stradao u duelu s Kroosom, nezgodno je pao na rame, gotovo se činilo kao da ga je dislocirao.

23′ – Kakva ludnica pred golom Navasa. Milner je bacio za Firmina kojeg nitko nije čuvao negdje na 11 metara, lopta se odbila od bloka do Alexander-Arnolda koji je odlično pucao nisku loptu, ali Navas je čudesno uhvatio loptu.

18′ – Modrić i Lovren igraju sjajno, za sada ne griješe, Modrića ima posvuda, juri u obranu u napad, a Loveren je još uvijek vrlo koncentriran i smiren.

15′ – Ronaldo je sada zapucao jako dobru šansu. Bio je sebičan, vukao je kontru po desnoj strani, probio se u kazneni prostor i onda umjesto da potraži suigrača puca preko gola iskosa.

10′ – Atraktivan nogomet igra se u Kijevu. Obje momčadi prijete, Real ima nešto sporiju igru, a Liverpool strašno pritišće na centralnom dijelu terena.

7′ – Kakva akcija Liverpoola, Firmino je ubačen u savršenu kontru, ali Navas je vrlo brz i reagira daleko od gola.

5′ – Srušen je Salah u opasnoj zoni, Milner je izveo slobodni udarac, ali samo kratko za Salaha, no Modrić mu je ušao u blok i izbio van.

5′ – Liverpool igra svoju klasičnu igru, visoki pressing, čak s trojicom. Pokušavaju s obje strane, kombinatorika Kloppove momčadi je vrlo jaka i Realu će biti teško kontrolirati igru.

3′ – Prijeti i Real, Ronaldo je zakuhao na krilu, dao povratnu za Modrića, a Casemiro je prebacio obranu lijepim lobom, a Karius je boksao loptu daleko van, no bilo je zaleđe.

1′ – Sudac Milorad Mažić iz Srbije označio je početak! Početni udarac izveo je Liverpool. Odmah je bilo opasno pred vratima Navasa, Salah je bio u šansi, ali nije dobra završnica.

20:41 – Kultnu himnu Lige prvaka odsvirao je hrvatski megapopularni duo 2Cellos.

20:38 – Svjetski popularna britanska pjevačica kosovskog porijekla, Dua Lipa, izvodi svoje hitove pred prepunim stadionom u Kijevu, a s njom je pjevao i Sean Paul, koji je gostovao na pjesmi ‘No lie’. Pravi spektakl su priredili Ukrajinci.

20:30 – Atmosfera na stadionu je prekrasna, a ‘uhati’ trofej.

20:25 – Real i Liverpool već su jednom igrali u finalu, evo kako je to onda završilo.

20:10 – Stigli su sastavi! Zidane kreće u istom sastavu kao i lani u finalu, s Modrićem u sredini, a Klopp je također izveo najjači sastav, s Lovrenom u zadnjoj liniji.

REAL MADRID: Navas – Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo – Kroos, Modrić, Casemiro – Ronaldo, Isco – Benzema.

LIVERPOOL: Karius – Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson – Milner, Henderson, Wijnaldum – Salah, Mane – Fiminho.

20:00 – Uoči početka finala dogodio se incident. Jedan huligan je maltretirao navijača Liverpoola pa ga je ulični prodavač koji se nalazio u blizini nokautirao.

19:50 – Na ulicama Kijeva vlada prava ludnica.

Zinedine Zidane je uvijek bio borac kao igrač, a kao trener je postigao nevjerojatne stvari unatoč vrlo kratkoj karijeri, nahvalio je trenera Real Madrida strateg Liverpoola Juergen Klopp na konferenciji za novinare uoči subotnjeg finala Lige prvaka u Kijevu.

“Za mene je Zidane jedan od pet najboljih igrača koji su ikad igrali nogomet, a kako je odrastao u Marseilleu cijeli život je bio pravi borac. Trebalo je dosta hrabrosti preuzeti bez iskustva klub kao što je Real Madrid, a njemu se to isplatilo”, kazao je Klopp.

Zidane je u siječnju 2016. godine postao trener Reala, a otad je nanizao čak devet trofeja te mu je jedinom uspjelo dvaput zaredom osvojiti Ligu prvaka.

“Ja sam u Liverpoolu duže negoli što traje njegova trenerska karijera, a Zidane sada može osvojiti i treći puta zaredom Ligu prvaka. Možda je samo sretnik, ali ja vjerujem da je briljantan i kao trener”, kazao je Klopp, koji je dodao kako mu se jako sviđa igra Reala.

“To je nogomet kojem i sam težim. Vjerujem da će to biti spektakularno finale, praznik nogometa”.

Premda je posljednje dvije godine osvojio Ligu prvaka, te unatoč svom svojem iskustvu, Real Madrid nije favorit u subotnjem finalu s Liverpoolom u Kijevu, rekao je u petak trener madridskog kluba Zinedine Zidane na konferenciji za medije.

„Ne, nismo favoriti. Može se o tome govoriti no mi znamo da to nije tako. U našoj svlačionici uopće ne razmišljamo tako. Niti smo mi favoriti niti je to Liverpool, izgledi su 50:50“, napomenuo je Zidane. „Da bi smo pobijedili u toj utakmici moramo jako dobro odigrati“, dodao je.

Real Madrid u obranu naslova prvaka Europe kreće sa svim svojim igračima. Nitko nije ozlijeđen i svi se nadaju zaigrati no 45-godišnji Francuz odbio je otkriti sastav.

„Svi moji igrači su jako dobri no netko će otpasti s popisa a netko ostati na klupi. Neki igrači će vjerojatno biti razočarani no čim počne utakmica moraju biti uz svoju momčad. Mi smo grupa, cjelina a to je jedino važno“, rekao je. Hrvatski vezni igrač Luka Modrić očekuje se od prve minute dok bi Mateo Kovačić svoju priliku mogao čekati s klupe. Kovačić je u finalu u Milanu 2016. ostao na tribini a u Cardiffu 2017. na klupi.

Real Madrid je tada pobijedio Atletico Madrida i Juventus pa je sada došao u priliku napraviti povijesni rezultat.

„Osjećamo se kao u uvijek uoči neke utakmice. Zadovoljan sam što smo u još jednom finalu, a ove trenutke danas i sutra više nikada nećemo proživjeti i zato trebamo uživati u njima“, izjavio je.

Real Madrid je na putu do finala prošao s drugog mjesta skupinu u kojoj su bili Tottenham, Borussia Dortmund i APOEL a zatim je izbacio PSG, Juventusa i Bayern München.

„Iza nas je puno rada. Sigurno i puno talenta no prije svega puno rada. Doći u jedno finale nije lako“, napomenuo je Zidane koji je sjeo na klupu kraljevskog kluba u siječnju 2016. godine.

Na drugoj strani ga čeka 50-godišnji Jürgen Klopp, njemački trener koji od listopada 2015. vodi crvene s Anfielda.

„Kao trener jako poštujem tog gospodina. Jako je iskusan. To što je napravio u nogometu je fantastično“, rekao je. Kapetan Sergio Ramos također je pohvalio Liverpoolovog trenera te odbacio nagađanja da će Englezi biti motiviranjiji jer nisu igrali u finalu Lige prvaka od 2007. godine.

„Ovo je scenarij u kojem uvijek postoji dodatni motiv. Osim toga ova ekipa ima ponos ali i glad za daljnjim pobjeđivanjem. Privilegij je braniti naslov Lige prvaka i ući u povijest“, istaknuo je 30-godišnji stoper. Pun je samopouzdanja nakon trijumfa nad francuskim, talijanskim i njemačkim prvakom.

„Sada nam preostaje završni udarac protiv velike momčadi“, poručio je Ramos. Osjeća se ugodono u Ukrajini jer je ondje sa španjolskom reprezentacijom 2012. godine osvojio naslov prvaka Europe.

„Ukrajina mi je zbog toga draga“, naglasio je. U subotu će ondje imati zadatak zaustaviti Mohameda Salaha, egipatskog napadača s 10 pogodaka u Ligi prvaka ove sezone. Više je zabio samo Ramosov suigrač Cristiano Ronaldo. On je 15 puta zatresao mrežu te je najbolji strijelac natjecanja.

„Ima igrača koji prolaze, dođu pa odu, ali i onih koji ostaju. Ništa se ne može usporediti s Messijem ili Cristianom ali Salah je veliki igrač. Htjet će se dokazati. Želim mu sve najbolje nakon sutrašnje utakmice“, zaključio je Ramos.

Posebno bi mogao biti motiviran Marcelo, lijevi bek Real Madrida. Klopp je, prema pisanju španjolskim medija, ovaj tjedan rekao da on voli ići visoko u napad pa se ne stiže vratiti u obranu što bi mogla biti prilika za Liverpool. Marcelo je nazvan slabom točkom Real Madrida.

„Nisam vidio da su te riječi izašle iz njegovih usta. U ovakvom finalu žele staviti riječi nekome u usta. Ja sam zadovoljan onime što radim, ne moram nikome ništa dokazivati. Ali kažem, to od njega nisam čuo pa ne mogu niti komentirati više od ovoga“, rekao je Marcelo na konferenciji za medije.

Real Madrid je dvanaest puta bio prvak Europe a Liverpool pet od čega zadnji put 2005.

„Znamo što moramo napraviti, a ja znam kako igrati da bih pomogao ekipi. Bit će teško, nije tu samo Salah, nisu tu samo dvojica ili trojica njihovih igrača već čitav kolektiv. I jedni i drugi napadamo, ovisi kako će početi utakmica, sve je moguće. Bit će to pravi spektakl za ljubitelje nogometa“, zaključio je Marcelo.