(VIDEO) PUNICA ZAMALO UPUCALA SLAVNOG GOLMANA! Pogledajte ludu scenu koja se odvijala pred kućom

Legendarni ukrajinski vratar Oleksandr Šovkovskij (43) zamalo je nastratao, a za to je zaslužna njegova punica, to jest, bivša punica.

Oleksandr je došao ispred kuće svoje bivše supruge Olge Ivanove kako bi pokupio kćer, ali onda ga je punica Ljuba Pavlovna počela prvo gađati kamenjem, a potom je izvadila pištolj i počela pucati prema njemu.

“Prvo me gađala s balkona kamenjem, a onda je počela pucati na mene iz pištolja. Ispalila je tri metka na mene. Susjedi su istrčali iz kuća nakon što su čulu pucnjavu i pitali me treba li mi pomoć”, naposao je to na svojem Facebook profilu.

Snimku pogledajte OVDJE!

Oleksandr je bio u braku s Olgom od 2005. do 2015. i nakon razvoda, a čini se kako je razvod najteže ‘sjeo’ njegovoj punici.

Inače, Šovkovskij je ikona ukrajinskog nogometa. Branio je za kijevski Dinamo od 1993. do 2016. u 459 utakmica, a za reprezentaciju ima 92 nastupa.