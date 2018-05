(VIDEO) POTEZ GODINE KAPETANA PSG-a: O prelijepoj gesti Thiaga Silve priča cijela Europa

Nogometaši Paris Saint-Germaina pobijedili su trećeligaša Les Herbiers sa 2-0 (1-0) u finalu Kupa Francuske i po rekordni, 12. put osvojili pobjednički trofej.

Iako su bili u statusu teških autsajdera, momčad Les Herbiersa se dobro držala u finalu odigranom na Stade de Franceu. No, obrana nije uspjela izdržati bez primljenog pogotka, iako je vratar Pichot obranio svu silu udaraca.

Ipak, u 26. minuti ga je svladao Argentinac Lo Celso preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora. Na početku drugog poluvremena Kylian Mbappe je poslao loptu u mrežu, ali je sudac nakon video provjere poništio pogodak, zbog igranja rukom.

U 73. minuti Pichot je morao srušiti Edinsona Cavanija u izglednoj prilici za pogodak, a Urugvajac je iz kaznenog udarca postavio konačnih 2-0.

Les Herbiersu je ovo finale bilo najveći uspjeh u klupskoj povijesti, a klub koji će se boriti u doigravanju za opstanak u trećoj francuskoj ligi, na ljeto će biti predstavnik Francuske u kvalifikacijama za Europsku ligu.

No, za još veću senzaciju pobrinuo se kapetan PSG-a Thiago Silva koji je podigao kupski trofej zajedno s kapetanom trećeligaša. Zaista prekrasan prizor.

