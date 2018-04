(VIDEO) OVO SE NE VIĐA SVAKI DAN! Ferguson se poklonio Wengeru, Mourinho šokirao izjavom

Nek' smo i ovo doživjeli!

Manchester United pobijedio je Arsenal na Old Traffordu 2:1 u 36. kolu Premiershipa. Pobjednički dol zabio je Fallaini u prvoj minuti sudačke nadoknade, ali to nije ono po čemu je ta utakmica posebna.

Naime, bilo je to Wengerovo posljednje gostovanje na slavnom stadionu jer nakon 22 godine odlazi s klupe Arsenala. Tom prilikom Mourihno je sve njihove okršaje, kojih je bilo mnogo kroz povijest, ostavio po strani i iznenadio lijepi riječima. Situacija je to koja se ne viđa često, a nogometni fanovi navikli su od Portugalca slušati ružne izarze na račun Francuza, ali to se ovog puta nije dogodilo.

“Mislim da Arsene neće završiti svoju trenersku karijeru, koliko ja znam samo je završio s Arsenalom. Siguran sam da će navijači Manchester Uniteda pamtiti kada je Arsenal bio njihov najveći rival, a ja ću pamtiti Arsenea kao velikog protivnika i menadžera ‘nepobjedivih’. Bila to moja prva godina u ovoj zemlji. Kada sam 2004. godine stigao, Arsenal je osvojio naslov bez poraza. Rekao bih da su me ‘nepobjedivi’ učinili boljim trenerom i tako ću pamtiti Arsenea, iako moram istaknuti da čovjek nije mrtav. Sumnjam da je on završio s nogometom”, kazao je Mourinho.

Dodao je i kako sebe ne zamišlja u istom klubu 22 godine zaredom:

“Mislim da je to preveliki pritisak, ne samo za trenera nego i za klub. Od medija, društvenih mreža, stručnih sukomentatora…”

Kao da situacija nije bila dovoljno emotivna, Wengerov veliki rival, Sir Alex Ferguson uručio mu je posebnu nagradu:

“Ovaj posao Arsene je radio 22 godine, to se neće ponoviti. Nije lako u moderno vrijeme toliko dugo trenirati jedan klub i moraš biti poseban da bi to uspio. Arsene je, osim menadžerskih vještina, pokazao i nevjerojatnu izdržljivost, dugovječnost i odlučnost”, komentirao je Ferguson.