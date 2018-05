(VIDEO) OVO JE VEĆ BEZOBRAZNO! Suci ponovo ‘pokrali’ i odlučili o finalistu Europske lige

Taman se stišala bura nakon Rome i Liverpoola, a evo nove greške

Bili smo na korak od “Lige Hrvata”, ali suci su su tu ideju sasjekli korijenu. Naime, Mateo Kovačić i Luka Modrić u Realu su i igrat će protiv Liverpoola u kojem je Dejan Lovren, u Europskoj ligi je Šime Vrsaljko s Atletico Madridom koji igra finale protiv Marseillea, a moglo se dogoditi da to bude i Salzburg, u kojem su Duje Ćaleta-Car i Marin Pongračić.

Moglo se dogoditi, ali nije i bila je to prava drama u Austriji. Salzburg je regularan dio završio s 2:0, a istim rezultatom je Salzburg pobijedio u prvoj utakmici. Produžeci su bili neizbježni, a veliku priliku imao je Ćaleta-Car, čiji je udarac golman Marseillea čudom uspio zaustaviti.

Taman kada su svi pomislili da će penali odlučivati o finalistu, dosuđen je korner, koji se nije trebao dogoditi. Francuzi su zabili u 116. minuti preko Rolanda i kornera koji uopće nije trebao biti dosuđen jer je igrač Marseillea loptom pogodio suigrača. Da stvar bude još gora to nije jedina kriva sudačka odluka koja je izravno utjecala na rezultat polufinalne utakmice.

The reason Marseille are going to the Europa League Final is because this deflection was called as a corner. The standard of refereeing in Europe is fucking disgraceful. pic.twitter.com/T1uNO7Qvso

— Zach (@ZCalcio) 3 May 2018