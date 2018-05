(VIDEO) OTVOREN STADION U KALINJINGRADU! Pogledajte na kakvom će zdanju Vatreni otvoriti Svjetsko!

Autor: HINA/B.H.

Stadion u Kalinjingradu, na kojem će hrvatska reprezentacija 16. lipnja otvoriti svoj nastup na svjetskom prvenstvu u Rusiji utakmicom protiv Nigerije i službeno je otvoren.

Arena Baltika koja će se za vrijeme World Cupa zvati stadion Kalinjingrad, otvorena je utakmicom ruskih drugoligaša Baltika Kalinjingrad i Tjumen koja je završila pobjedom domaćina 3-1.

Bio je to susret posljednjeg, 38. kola druge ruske lige. No, važnije od rezultata bila je provjera svih službi i detalja i prema vijestima koje stižu iz Rusije sve je proteklo u najboljem redu. Sve se provjeravalo, od osiguranja, do dolaska momčadi na stadion autobusima, novinarskih prostorija i mix zone, do rada ugostiteljskih objekata.

Stadion je službeno otvorio guverne regije Anton Alihanov koji je izveo početni udarac, a svečanosti su prisustvovali i opunomoćenik ruskog predsjednika Aleksander Beglova, te zamjenica premijera Olga Golodets.

Utakmicu je na tribinama pratilo više od 35.000 gledatelja što je novi klupski rekord Baltike.

“Noge su mi se zatresle kada sam na tribinama vidio toliko gledatelkja,” kazao je domaći veznjak Vitalij Kalenkovič.

Arena Baltika prima 35.212 gledatelja, a izgradnja je stajala nešto više od 250 milijuna eura. Stadion je prvotno trebao biti otvoren u ožujku utakmicom Baltike i njemačkog prvoligaša Schalkea, ali je utakmica odgođena zbog lošeg vremena. Bila je to službena obavijest, premda se nagađalo kako stadion još nije dokraja ‘ušminkan’.

U Kalinjingradu će se igrati četiri utakmice i to sve četiri u prvom krugu natjecanja. Prva službena utakmica bit će ogled Hrvatske i Nigerije 16. lipnja. Šest dana kasnije snage će odmjeriti Srbija i Švicarska, potom će 25. lipnja igrati Španjolska i Maroko, a 28. lipnja Engleska i Belgija.