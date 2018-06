(VIDEO) NAJŠOKANTNIJA PRESSICA: Mamić prozvao Cvitana za reketarenje, citira tajnu korespodenciju!

Bivši izvršni predsjednik Dinama, a danas savjetnik i okrivljenik za malverzacije u Dinamu u iznosu većem od 116 milijuna kuna, Zdravko Mamić, drži novu izvanrednu medijsku konferenciju. Mamić je sazvao novu konferenciju za ponedjeljak u 21 sat, a napravio je to putem svojeg Facebook profila u kojem je ujedno rekao kako će ovo biti najšokantnija pressica do sada.

”Večeras u 21:00 ću iznijeti šokantne podatke od kojih će se zatresti sami temelji hrvatske sudbene vlasti i sadržaj koji nikoga neće ostati ravnodušnim”, najavio je tako Mamić pressicu. Pratite uživo tekstni prijenos na portalu Dnevno.

22:04 – Odgovorio je potom na nekoliko pitanja i završio pressicu.

Možete li potvrditi autentičnos poruka? “Ja sam uvjeren, no proslijedio sam to državnom odvjetništvu kao nadležnoj službi”, rekao je Mamić.

Kad je došlo do zadnje prepiske? “U subotu ili nedjelju, ja sam zadnju dobio u nedjelju”, kazao je Mamić.

22:00 – Mamić je potom ispričao kako su njegovoj kćeri uručili zahtjev za istragom zbog računa u Austriji. Počeo je tada vaditi neke mjenice na kojima je navodno on potpisan. Objasnio je da je to davao nekim igračima, Balabanu, Vugrinecu i još nekima i garantirao im da će ih klub isplatiti što god da se dogodi s financijama kluba.

“Nitko nije vjerovao Dinamu, nitko nije htio ugovor nego Mamićeve novce u ime Dinama, svi su htjeli garanciju moje osobne imovine koju sam i dao mjenicama. Samo sam Balabanu u jednom trenutku dao milijun eura. Danas mi je došao ugovor velikog igrača Jensa Nowotnyja kojeg sam doveo u Dinamo. Naravno da nije došao za picekove želuce nego je imao ugovor na 100 tisuća eura neto s Dinamom, a drugi ugovor je imao između njega i mene, kojim ja potpisujem da mu Dinamo mora dati još milijun i 200 neto po godini, a Dinamo nije imao i on tada neće doći i ja sam mu tada dao potvrdu da ću mu ja dati, samo da dođe u Dinamo. To je moja ljubav prema Dinamu”, veli Mamić i time pojašnjava priču o istrazi oko mjenica i računa.

Rekao je potom da mu je Dinamo još dužan šest milijuna eura. Mamić je rekao da je ovo prva stanica križnog puta kroz koji prolazi. “Novog državnog odvjetnika molim u ime svih građana Hrvatske da provode zakone Republike Hrvatske na sve, pa i na Mamića. Ako ima malo poštenja, ljudi poput Cvitana ne bi nikad smjeli sekundu provesti u niti jednoj insituciji na bilo kojoj javnoj funckiji”, rekao je Mamić.

21:50 – Poručio je Cvitanu a mu je uništio obitelj i da je za njega zločinac. “Ljudi će tek sada saznati za koga i koje si sve zločine u životu učinio”, rekao je Mamić. Mamić je rekao kako o novom državnom odvjetniku, Draženu Jeleniću, ne može reći ni jednu lošu riječ, a prema njegovim saznanjima novi državni odvjetnik ne zna ništa o njegovim spisima.

“Ne negiram da sam otvorio račun u Austriji kada je Dinamu bio u stečaju. Ja potpisnik, ja uzeo novac. Je li to protuzakonito? Je! Jesam li spasio Dinamo time? Jesam”, poručio je Mamić.

21:40 – Potom je rekao kako negdje postoje i dokazi da je Cvitan prijetio suradnicima da ga moraju pritovoriti. “Tijekom postupka sam dokazao da je sve montirano, da je laž, oni se služe takvim ucjenama”, veli Mamić koji je uvjeren da je on kolateralna žrtva borbe za poziciju šefa suda.

Izjavio je kako je predsjednik Vrhovnog suda napravio pritisak na sudsko vijeće. “Čitajuči moj intervju u Globusu u kojem sam rekao da ću počiniti što i Praljak ako me osude, Đuro Sessa je najavio da maksimalno povise osiguranje i da pravosudna policija čini pretrese prije presude, da spriječe moj čin. Napravio je pritisak na sudsko vijeće ne da mene zaštiti, nego jer je znao da će mi presuditi da sam kriv”, priča Mamić.

Naglasio je da se radi o kriminalnom progonu i da nije imao pravedno suđenje. “Tim ljudima nije stalno do istrage zločina, niti da se istraži tko je ubio Srbina, ali boga mi ni da se istraži tko je ubio Hrvata. Ali se bave proganjanjem vlastitih građana za interese nekih koji žive van ove zemlje”, veli Mamić.

21:35 – Mamić je onda rekao da se šef sigurnosti od Cvitana preziva Širović, a nadimak mu je Šire pa kaže da je Cvitan preko “Šireta komunicirao kad nije komunicirao direktno, kao u porukama koje sam pokazao”.

Potom je čitao poruke koje su navodno između Cvitana i Širovića. “Pada kompletno hrvatsko pravosuđe. A prvenstveno Cvitan. To je reket, to su ucjene, ‘Watergate’ je mala beba naspram ovoga”, uvjeren je Mamić. Rekao je potom da nije moguće da bi šetao slobodan da su istinite tvrdnje da je planirao ubojstvo državnog odvjetnika Cvitana. Rekao je da je ‘monstrum’ izmislio da je on sa zatvorskim kolegama planirao ubojstvo Cvitana.

21:30 – “Prije dva danas smo Miljević i ja dobili odluke Vrhovnog suda Njemačke i njihovu praksu. Tamo stoji da gdje nema štete – nema ni djela. Jer Dinamo je privatna pravna osoba koja je radila s privatnim pravnim pojedincima i institucijama. Nema se tu što petljati DORH ili bilo tko. Tako kaže sud najmoćnije i najpoštenije sile svijeta, Njemačke. Moj odvjetnik je to rekao u završnom govoru, kao i da je u tijeku mog procesa vještačio Zrinko Ručević. U rješenju ministra pravosuđa Bošnjakovića stoji da sve što je unazad godinu i pol radio Ručević nije zakonito, jer mu je Ministarstvo donijelo rješenje da nije smio vještačiti u tom razdoblju”, veli Mamić i pokazuje rješenje.

21:20 – Počeo je citirati naovndnu korepsondenciju Cvitana i jednog suca koje prenosimo ukratko u nastavku. “Kad članovi sudskog vijeća kažu ‘Na temelju čega da osudimo čovjeka?’, Cvitan kaže da su dokazi nepobitni. Sudac kaže: ‘Ne bih rekao, svi su dokazi na temeljie indicija. To pada na višim instancama’. Cvitan tada kaže da je to ‘njihov problem’. Sudac kaže ‘Niste dokazali ništa. Da pokušate s Austrijom? Ovo su indicije, indicije i samo indicije. Pola svjedoka se samo čitalo što su rekli, nisu svjedočili’. Cvitan tada kaže – T’o je dovoljno za presedan'”, kazao je Mamić.

Zatim je pročitao i navodnu poruku Cvitana u kojoj navodno piše: “Nisu bitni dokazi, bitno je tko je kome stao na žulj, a ti ne zaboravi svoj dug za put do Županijskog suda”. Sudac je na to rekao da ga ostavljaju bez izbora. Cvitan mu je odgovorio da “obriše poruke i baci karticu”, te da ima vremena razmisliti je li poslušnik.

Mamić je nakon čitanja poruka rekao kako se vidi da je državni odvjetnik ucjenjivao ljude da bi osudio nevinog čovjeka.

21:16 – “Držao sam brojne konferencije koje su bile manje više uspješne, ali nije važno govor i djelo, nego je važno pripadaš li ljevici ili desnici. Ja sam večeras pred vama ne zato što se menu u srijedu izriče presuda, ne borim se ja za sebe. Borim se za poštenu i pravednu Hrvatsku i za vašu budućnost. To sam radio sve ove godine. Došao sam da s vama podjelim što su sve ljudi koji imaju najveće funkcije u ovoj državi spremni napraviti da unište nogometni klub Dinamo. Kao što je rekao moj odvjetnik Miljević izlazeći iz sudnice: ‘Četverogodišnje dijete razumije o čemu se tu radi’… O čemu se tu radi? Ne postoji niti jedan rečenica koju bi pošteno sudsko vijeće moglo okarakterizirati kao mogućnost da se presudi bilo kome od nas četvorice koji smo tamo. U završnim govorima odvjetnika i nas okrivljenika je odvjetnik Miljević i ostali, referirao dva i pol sata. Kada sam vidio određene portale koji dnevno o meni izmisle 10 stvari o meni. Taj dan niti jedan medij nije napisao ništa. Totalna blokada. Da imamo takvu državu koja je spremna upregnuti sve da uništi jednog čovjeka. Puno sam puta govorio o nezakonotstima koje su se dogodile u mom slučaju. Probat ću vas poštedjeti toga da se ne ponavljam. Ono zašto sam vas pozvao je pošta koja je došla u moj sandučić više puta. Radi se o ispisma konverzacije između gospodrina Cvitana koji vodi privatni rat protiv mene, konverzacije koju Tamara Laptoš koji se služe reketarenjem da rade pritisak na članove sudskog vijeća da mi se presudi”.

21:08 – Mamić je opet najavio da će mu trebati puno koncentracije da kaže sve što treba. Maratonska pressica, dakle. “Kada završim s ovom pressicom nije isključivo da me sačekaja policija i odvede na razgovor. Gdje sam trebao biti večeras? U jednom zagrebačkom restoranu s prijateljima, a riječ je o Draganu Džajiću i Duletu Saviću. Zamolili su zagrebačkog mitropolitana Porfirija da organizria sastanak sa mnom. Čekali su me, ali ja nisam došao. Vidjet ćete zašto nisam otišao s njima. Porfirije mi je udijelio blagoslov i rekao je da će moliti za mene. Javno kažem Duletu, Džaji, Porfiriju, hvala vam što ste uz mene”.

21:01 – Mamić je došao i donio sa sobom gomilu papira u folderima.

Podsjećamo, nepravomoćna presuda bivšem čelniku Dinama Zdravku Mamiću, njegovom bratu Zoranu, bivšem direktoru Dinama, Damiru Vrbanoviću i porezniku Milanu Pernaru zbog optužbi za izvlačenje oko 116 milijuna kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12.2 miljuna kuna neobračunatog poreza i prireza, bit će objavljena 6. lipnja u podne na Županijskom sudu u Osijeku.