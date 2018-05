(VIDEO) MOĆNI PRIZORI! Naježit ćete se od Rebićeve proslave gola! A onda se još ogrnuo hrvatskom zastavom!

Nema uopće dvojbe, junak finala njemačkog Kupa koji je pripao Kovačevom Eintrachtu bio je hrvatski reprezentativac Ante Rebić. Rebić igra najbolju sezonu u karijeri, Kovač ga je preporodio, vratio se u reprezentaciju, a u finalu Kupa, kada je najviše trebalo, Rebić je bio najbolji.

Zabio je dva prekrasna pogotka moćnom Bayernu u velikoj 3:1 pobjedi. Donio je Eintrachtu prvi trofej nakon 30 godine i plasman u Europsku ligu, sve što su navijači željeli protekla tri desetljeća.

“Veliki, čudesan uspjeh! Presretan sam zbog dva gola Bayernu, ali mi je drago što smo vratili trofej Eintrachtu poslije 30 godina čekanja. Odigrali smo sjajnu utakmicu i zasluženo pobijedili velikog protivnika. Bayern je uvijek favorit, ali smo ovog puta na kraju mi osvojili trofej i to je najvažnije”, rekao je junak Rebić koji je proglašen igračem utakmice.

Rebić je u 11. minuti u protivničkoj polovici presjekao loptu i potom je sa vrha kaznenog prostora zabio za vodstvo Eintrachta.

Bayern je poravnao na 1-1 golom Roberta Lewandowskog u 53. minuti. No, Rebić u 81. iz kontranapada ponovno donosi prednost Eintrachtu. Rebić je taj pogodak proslavio na poseban način. Matirao je Ulreciha i onda kao tenk projurio kraj njega, preskočio zaštitne ograde i došao pred tribinu gdje su naviječi te skinuo dres i pokazao ga navijačima.

Kovac’s side executed what was the most simple of counter attacks, relying on Ante Rebic’s pace and exploiting Bayern’s risky defensive organization. The fact this worked, and to such an extent, shows exactly how fragile Bayern are at the moment. pic.twitter.com/ozZ7E7FNjb

