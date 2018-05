(VIDEO) MANDŽUKIĆ ODUŠEVIO NAVIJAČE! Twitter gori zbog sukoba Hrvata s ‘izdajicom’!

Bio je ikona Juventusa, stožerni igrač, vođa obrane i ponajbolji stoper Europe, a onda je napravio ‘smrtni’ grijeh. Leo Bonucci prošloga je ljeta zatražio transfer iz Juventusa i to u redove ljutog rivala Milan nakon sedam lijepih godina u Juventusu.

Navijači su ga zauvijek prekrižili i proglasili izdajicom, a Bonucci je u srijedu kao kapetan Milana doživio vrlo težak poraz od Juventusa. Zgazila ih je momčad Allegrija s čak 4:0 u finalu Kupa. Bonucci je zbog nemoći na terenu bio vrlo nervozan i često se sukobljavao s Mandžukićem.

Nakon jednog naguravanja Bonucci je pokušao zagrliti Mandžukića, ali hrvatski napadač je to vrlo žestoko odbio i odgurnuo ga od sebe. Navijači Juventusa uspjeli su snimiti taj trenutak i on se proširio Twitterom te postao hit. Navijači smatraju da se Mandžukić ispravno ponio prema bivšem suigraču koji je ‘izdao’ klub.

Ipak, bit će zanimljivo vidjeti kakav će odnos imati Mandžo i Bonucci ako hrvatski igrač na ljeto pređe u redove Milana, o čem se sve češće piše u talijanskim medijima.

loving mandzukic so much! he has more juventinita in 3 years than this cunt @bonucci_leo19 had in 7 years. forza mario @MarioMandzukic9 ⚪️⚫️ 4years in a row domestic double!

— Reza Aries (@eza_bass) 9. svibnja 2018.