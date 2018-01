(VIDEO) LUDILO U ENGLESKOJ! Arsenal ispao od Nottingama, Leeds od amatera, igraču West Hama ispao ZUB!

Topnicima" je ovo najteži udarac u FA kupu u posljednje 22 godine,

Nogometaši Nottingham Foresta priredili su iznenađenje pobijedivši u trećem kolu FA kupa engleskog velikana i branitelja naslova Arsenal 4-2.

“Topnicima” je ovo najteži udarac u FA kupu u posljednje 22 godine, a zadnji put su ispali u ovoj fazi natjecanja 1996. godine od Sheffield Uniteda. Zanimljivo, Arsenal nikada nije ispao tako rano otkako je Arsene Wenger stigao u klub u listopadu 1996.

Arsenal je na City Ground doputovao s nizom od devet susreta bez poraza, dok je Forest utakmicu dočekao u rasulu. Bez trenera i s nizom od pet susreta bez pobjede u Championshipu. Momčad privremeno vodi Gary Brazil, a engleski mediji nagađaju kako će na klupu uskoro sjesti Martion O’Neill, premda je u kombinacijama bio i hrvatski stručnjak Zoran Mamić.

Golove za tek drugu pobjedu Foresta u posljednjih 15 međusobnih susreta zabili su Erich Lichaj (20, 44), Ben Brereton (64-11) i Kieran Dowell (85-11m), dok su strijelci za Arsenal, koji je nastupio bez sedam prvotimaca i s kažnjenim Wengerom na tribini, bili Per Mertesacher (23) i Danny Welbeck (79).

Veliko iznenađenje je priredio i četvrtoligaš Newport County koji je pobijedio Leeds United 2-1. Gosti su poveli već u devetoj minuti golom Gaetana Berardija, no Newport je u zadnjih 14 minuta okrenuo rezultat autogolom Conora Shaughnessya u 76. minuti, a te pogotkom Shauna McCoulskyja u 89. minuti.

Newport County i Leeds United dijeli 53 mjesta na ljestvici engleskih klubova, a zanimljivo ova dva kluba su međusobno ove sezone igrali i u Liga kupu, a Leeds je slavio 5-1.

Tottenham je bez suviše stresa odradio ogled protiv Wimbledona pobijedivši 3-0, a sva tri gola domaćin je zabio u drugom poluvremenu. Tottenhamu je trebalo osam ozbiljnih minuta kako bi razriješili pitanje pobjednika. Dva gola je zabio Harry Kane (63, 65), a među strijelce se upisao i Jan Vertonghen (71).

Na rubu ispadanja je bio i West Ham United koji je na gostovanju kod trećeligaša Shrewsbury Towna odigrao 0-0 i tako izborio uzvrat na Wambleyju. S te utakmice posebno je zanimljiv jedan detalj. Naime, West Hamovu Joshu Cullenu protivnik je izbio zub i to udarcem nogom u glavu!

