(VIDEO) LOVRENA U SVLAČIONICI DOČEKAO ŠOK! Hrvat na poluvremenu morao intervenirati umjesto Kloppa

Prečesto osporavan i podcijenjen hrvatski nogometaš Dejan Lovren i ove sezone ima svojih uspona i padova. Često ga navijači i novianri prozivaju, a opet zanju ga tu i tamo nahvaliti kao da je ikona kluba. Posljednje vrijeme Lovren je sve bolji, forma se polako hvata uoči Svjetskog u Rusiji, a Liverpool grabi prema finalu Lige prvaka.

U dvomeču sa Manchester Cityjem u četvrtzavršnici Lige prvaka, Lovren je odigrao sjajno, a posebice u uzvratnoj utamici na Etihadu. Mediji i navijači su ga nahvalili, ali pitanje je jesu li ga dovoljno obasuli komplimentima?

Naime, Liverpool je loše otvorio utakmicu i dobro je da su na poluvremenu gubili samo s 1:0, ali u drugom poluvremenu izašao je neki potpuno drugi Liverpool i na kraju ipak slavio s 2:1.

“Iskreno? Urlao sam na suigrače u svlačionici. Rekao sam im neka se probude jer ne izgledamo dobro i igramo preduboko na svojoj polovici. To je kasnije ponovio i trener Klopp. Rekao je Virgilu i meni da odvučemo obranu od Kariusa kada City ima loptu, što je protiv njih jako teško. Ipak, nije u svlačionici bilo negativnih tonova niti panike. Samo pozitiva, a ja sam htio podsjetiti dečke da je pred nama još dugih 45 minuta do polufinala Lige prvaka”, pojasnio je Lovren.

“Nakon prvog gola koji su nam zabili rekli smo jedni drugima da se moramo zbiti i ostati hladnih glava. Moramo biti iskreni i reći da smo možda imali malo sreće u ključnim trenucima, ali kad igraš tako hrabro kao što smo mi igrali ove dvije utakmice, onda sreću i zaslužiš. Vjerujem da možemo i do finala te da će ovo na kraju biti odlična sezona, usprkos slabijim rezultatima u Premiershipu”, kazao je još je hrvatski reprezentativac.

