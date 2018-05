(VIDEO) LOVREN DOBIO VRLO ZANIMLJIVOG SUIGRAČA! Liverpool doveo pojačanje za 50 milijuna eura

Gubitnik finala Lige prvaka, Liverpool, realizirao je prvi transfer i to već u predsezoni. Klopp je požurio i prije svih za 50 milijuna eura doveo Fabinha iz Monaca. Brazilac bi trebao zamijeniti Emrea Cana koji će vrlo vjerojatno završiti u Juventusu i to bez odštete jer mu istječe ugovor.

“Ovo je nešto što sam oduvijek želio. Liverpool je div, velika momčad, a infrastruktura kluba je fantastična. Nisam morao dvaput razmisliti kada su me zvali. Pokušat ću stvoriti svoju povijest u ovom klubu. Nadam se da ćemo osvajati trofeje. Pokušat ću još učiti, rasdti i napredovati kako bih postao dijelom povijesti ovog kluba”, izjavio je to Fabinho na predstavljanju u prostorijama kluba.

BBC prenosi kako će Liverpool platiti Monacu oko 45 milijuna eura i još pet milijuna eura ako ostvari određen broj nastupa.

“Ima sposobnost i mentalitet za igranje na najvišoj razini, na nekoliko pozicija. Može igrati šesticu, osmicu, dvojku. To je odlično”, komentirao je Klopp svog novog i vrlo zanimljivog igrača.

Fabinho je bio stožerni igrač Monaca, samo ove sezone nastupio je u 45 utakmica, zabio je osam golova i pet namjestio. Ipak, to mu nije bilo dovoljno da zasluži poziv u brazilsku reprezentaciju koja se natječe na Svjetskom prvenstvu.

“This is something that I always wanted – this is a giant of a team. The infrastructures of the club look exceptional.” 🙌

— Liverpool FC (@LFC) 28. svibnja 2018.