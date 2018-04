(VIDEO) LIVERPOOL PONOVO SUPERIORNIJI: Čudesni Mo Salah i Firmino sjajnim golovima potopili City

U uzvratnom susretu četvrtfinala Lige prvaka nogometaši Liverpoola u utorak su u gostima kod Manchester Cityja pobijedili sa 2-1, te su izborili plasmanu u polufinale, jer su i u prvoj utakmici slavili sa 3-0.

Početak susreta bio je kao iz snova za igrače Cityja, već u 2. minuti su poveli. Stoper gostiju Virgil van Dijk na svojoj polovici je pogriješio, lopta je presječena, a iz polukontre Gabriel Jesus, na dodavanje Raheema Sterlinga, zabija za 1-0.

Unatoč rano primljenom pogotku igrači Liverpoola nisu počeli paničariti. Istina, Manchester City je dominirao, ali gosti su se dobro branili. Tek u 41. minuti prilika za City, Bernardo Silva sa ruba šesnaesterca pogađa stativu. Minutu kasnije sporna situacija, Leroy Sane postiže pogodak, ali sudac ga poništava zbog navodnog zaleđa.

U samoj završnici prvog poluvremena, u 45. minuti, prva prigoda za Liverpool, ali Alex Oxlade-Chamberlain bio je neprecizan.

Po izlasku s terena trener Cityja Pep Guardiola žestoko je prigovarao sucu zbog poništenog pogotka, te je zaradio isključenje pa je drugo poluvrijeme pratio s tribina.

Nade Cityja u preokret potopio je u 56. minuti Mohamed Salah. No, glavninu posla odradio je Sadio Mane, a Salah je samo pospremio loptu u mrežu za 1-1. A u 77. minuti još jedan gol Liverpoola. Stoper Cityja Otamendi poklonio je loptu Robertu Firminu koji rutinirano trese mrežu.

