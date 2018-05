(VIDEO) LIVERPOOL IZBORIO FINALE LIGE PRVAKA! Roma je bila na korak od senzacije, Lovren sukrivaz za autogol

Autor: HINA/B.H.

Nogometaši Liverpoola izborili su plasman u finale Lige prvaka nakon što su u uzvratnom susretu polufinala u Rimu izgubili od Rome sa 2-4 i tako obranili 5-2 pobjedu iz prve utakmice.

Golove za Romu zabili su James Milner (15-ag), Edin Džeko (52) i Radja Nanggolan (86, 90+3-11m), dok su za Liverpool zabili Sadio Mane (9) i Georginio Wijnaldum (25).

Liverpool će u finalu 26. svibnja u Kijevu igrati protiv Real Madrida koji je u dvije polufinalne utakmice bio bolji od Bayerna. ‘Redsima’ će to biti osmo finale, a do sada su slavili pet puta, dok će Real nastupiti u svom 16. finalu Kupa i Lige prvaka, a do sada je ‘Kraljevski klub’ osvojio rekordnih 12 europskih naslova.

Liverpool i Real Madrid su već jednom igrali u finalu elitnog natjecanja ‘Starog kontinenta’, 1981. godine u Parizu, a slavio je engleski sastav sa 1-0.

Nakon što je u četvrtfinalu priredila senzaciju izbacivši Barcelonu nakon što je nadoknadila tri gola zaostatka, Roma nije uspjela prirediti novo čudo. I ovoga puta je talijanskom sastavu trebala pobjeda od tri gola razlike, međutim ‘Redsi’ su gotovo rutinski prošli Rimom premda to konačan rezultat ne pokazuje.

Roma je dočekala Liverpool bez primljenog gola u domaćim utakmicama ove sezone u LP, te ohrabrena činjenicom da je ove sezone na Olimpicu pobijedila Chelsea i Barcelonu sa po 3-0. Liverpool je pak stigao u Rim bez poraza u elitnom natjecanju ‘Starog kontinenta’ upisavši devet pobjeda i četiri remija.

Kao što se i očekivalo Roma je od prve minute krenula napadački i vrlo agresivno, dok se Liverpool koncentrirao na kontre. Prvu opasnost pred gostujućim golom vidjeli smo u petoj minuti kada je Florenzi opasno ‘opalio’ s gotovo 30-ak metara. No, Liverpool je vrlo brzo poveo nakon velike pogreške Nanggolana. Belgijski veznjak je izgubio loptu na sredini terena, a onda je uslijedila nezaustavljiva kontra. Firmino je povukao loptu, proigrao Manea koji je lakoćom zabio za 1-0. Bio je to njegov deveti gol ove sezone u 10 nastupa u LP, dok je Firminho upisao sedmu asistenciju uz 10 golova.

Liverpoolov fantastični trio Salah – Mane – Firminho je ove sezone u Ligi prvaka zabio 29 golova čime su prestigli dosadašnje rekordere Ronalda, Balea i Benezemu koji su u sezoni 2013/14. zabili 28 golova za Real Madrid.

Tračak nade Romi donio je u 15. minuti dvojac Dejan Lovren – James Milner. Hrvatski reprezentativac je jednu loptu ispred gola pokušao ‘očistiti’, ali je u glavu pogodio Milnera od kojeg se lopta odbila u gol za 1-1. Samo 10 minuta kasnije gosti ponovo vode. Milner je ubacio iz kornera, Džeko je bio najviši u skoku, ali je loptu poslao prema svojim vratima gdje je Wijnaldum spretno s osam metara prebacio Alissona. U 35. minuti Milner je umalo postigao još jedan gol u vlastitu mrežu. El Shaarawy je pucao sa 20-tak metara, a lopta je okrznula Milnera i promijenila smjer te završila na vratnici.

Roma je izjednačila u 52. minuti golom Edina Džeke koji je pospremio jedan ‘otpadak’ iza leđa Loriusa Kariusa. Pucao je El Shaarawy, Karius je obranio, a Džeko se najbolje snašao u kaznenom prostoru i zabio odbijanac za 2-2. U 63. minuti domaćin je oštećen za kazneni udarac nakon što je Alexander-Arnold rukom obranio udarac El Shaarawyja. Slovenski sudac Damir Skomina i njegovi pomoćnici ostali su nijemi.

U 86. minuti Roma je povela 3-2 lijepim golom Nainggolana s ruba kaznenog prostora, a isti je igrač u posljednjim trenucima susreta realizirao kazneni udarac za konačnih 4-2. Jedanaesterac je skrivio Klavan igrajući rukom. Za peti gol i moguće produžetke ipak nije bilo dovoljno vremena. Romi ostaje utjeha kako je ostvarila pobjedu na oproštaju od Europe, te prekinula niz ‘redsa’ bez poraza.

ROMA – LIVERPOOL 4-2

RIM. Stadion Olimpico – 70.600 gledatelja, Sudac: Damir Skomina (Slovenija);

Strijelci: 0-1 Mane (9), 1-1 Milner (15-ag), 1-2 Wijnaldum (25), 2-2 Džeko (52), 3-2 Nainggolan (86), 4-2 Nainggolan (90+3-11m))

Žuti kartoni: Manolas, Florenzi / Lovren, Robertson, Solanke

Crveni kartoni: –

ROMA: Alisson – Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov – Pellegrini (od 53. Cengiz Under), De Rossi (od 69. Gonalons), Nainggolan – Schick, Džeko, El Shaarawy (od 75. Antonucci)

LIVERPOOL: Karius – Alexander-Arnold (od 90+2 Clyne), Van Dijk, Lovren, Robertson – Wijnaldum, Henderson, Milner – Salah, Firminho (od 87. Solanke), Mane (od 83. Klavan)