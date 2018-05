(VIDEO) KOVAČEVE SUZE DIRNULE EUROPU! Pogledajte trenutak kada se Niko poptuno slomio

Budući strateg minhenskog Bayerna, Niko Kovač, ostvario je svoj najveći uspjeh u trenerskoj karijeri. Bivši Vatreni i izbornik Hrvatske, osvojio je Kup Njemačke sa svojim Eintrachtom i to baš protiv Bayerna, a svladao ih je rezultatom 3:1.

Trofej mu je donio hrvatski reprezentativac Ante Rebić i to s dva pogotka, a baš ne njega prvog zagrlio nakon utakmice. Kovača su tada svladale emocije pa je čak i zaplakao.

Potom se rasplakao i na proslavi Kupa, ipak ovo je za njega bilo veliko dostignuće i prvi trofej u trenerskoj karijeri. Pogledajte kako je izgledala emotivna proslava i trenutak s Antom Rebićem.

Bayern Munich 1-3 Eintracht Frankfurt FT:

Niko Kovac has guided Eintracht Frankfurt to their first major trophy in 30 years 🏆

They did it by beating Bayern Munich, the team he’ll manage next season… 🙌 pic.twitter.com/ptSVydSn1c

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 19. svibnja 2018.