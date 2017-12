(VIDEO) GENIJE I GOTOVO: Messi uništio Real bez jedne kopačke

Kad si nogometni čarobnjak dovoljna ti je jedna kopačka

Za genijalnost Lea Messija znaju diljem kugle zemaljske, a sada se još jednom dokazao i to pobjedom nad najvećim rivalima, Real Madridom.

Bila je to njegova 200. asistencija u Barceloni, u svakom slučaju posebna prilika, a on ju je odradio bez jedne kopačke i to nakon što je predriblao Marcela i vratio za Aleixa Vidala koji je pogodio za 3:0.

U cijeloj toj akciji Messi je negdje ostao bez kopačke, ali ni protiv njega bosonogog realovni nisu mogli ništa. Čak i Ronaldo, koji se taman u tom trenutku vratio u obranu, bio je nemoćan.

Dobitnik Zlatne lopte i samoproglašeni najbolji nogometaš svih vremena, ostao je potučen.

Sol na ranu, Ronaldu je i činjenica da je Messi zabio za 2:0 iz penala, što je bio njegov 15 gol. To ga je učinilo prvim igračem La Lige koji je u deset sezona zaredom zabio 15 i više golova.