(VIDEO) Gatusso uveo Kalinića kao džokera i on mu se odužio sjajnim pogotkom za bod protiv Sassuola

Autor: AKK, HINA

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Nikola Kalinić bio je strijelac za Milan koji je u posljednjem susretu 31. kola talijanskog prvenstva na svom san Siru odigrao 1-1 (0-0) protiv Sassuola.

Bravo Nikola. Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Nikola Kalinić bio je strijelac za Milan koji je u posljednjem susretu 31. kola talijanskog prvenstva na svom san Siru odigrao 1-1 (0-0) protiv Sassuola.

Kalinić, koji je ušao u igru u 67. minuti, spasio je “crveno-crne” poraza odličnim potezom u 86. minuti. On je primio loptu na 10-ak metara od suparničkog gola te potom udarcem iz okreta zatresao mrežu. Bio je to peti prvenstveni gol Kalinića ove sezone. Imao je Kalinić veliku priliku i dvije minute ranije, no njegov udarac glavom je prošao preko gola, a naš je reprezentativac mogao donijeti i potpuni preokret u prvoj minuti sudačke nadoknade kada je još jednom pokušao glavom, ali taj udarac obranio je vratar Sassuola Consigli.

Inače, Sassuolo je poveo u 75. minuti preko Politana.

Šesti Milan sada ima 52 boda, dva više od sedme Fiorentine, dok je Sassuolo 14. sa 30 bodova.

Ranije u nedjelju Napoli je na domaćem terenu protiv Chieva slavio sa 2-1, a pobjednički gol zabio je Amadou Diawara u sudačkoj nadoknadi (90+3). Napoli je bio pred porazom, a sve je loše krenulo za domaćine u 51. minuti kada nisu iskoristili penal. Udarac Driesa Mertensa obranio je vratar gostiju. To im se osvetilo u 73. minuti, kada je Chievo poveo golom Stepinskog. No, u samoj završnici susreta Napoli radi preokret, u 89. minuti Milik pogađa za 1-1, a u trećoj minuti sudačke nadoknade Diawara zabija za pobjedu domaćina. Tako je Napoli ostao na četiri boda zaostatka za vodećim Juventusom, koji je dan ranije na gostovanju pobijedio ‘fenjeraša’ Benevento sa 4-2. Marko Rog je ušao u igru u sudačkoj nadoknadi (90+5), dok je Hrvoje Milić ostao na klupi za pričuve Napolija.

Prethodno je Torino pred svojim navijačima svladao Inter sa 1-0 (1-0). Torino je pobjednički pogodak postigao u 36. minuti nakon akcije u kojoj je ključnu ulogu imao i Ivan Perišić. Hrvatski reprezentativac je, u želji da spriječi kontranapad domaće momčadi, izbio loptu Belottiju, ali ju samo proslijedio dalje do De Silvestrija koji je dodao na suprotnu stranu do usamljenog Adema Ljajića, a ovom nije bilo teško pogoditi nebranjenu mrežu. Perišić je, kao i Marcelo Brozović, odigrao svih 90 minuta za Inter.

Lazio je iskoristio poraze Rome, koja je u subotu izgubila na svom terenu od Fiorentine sa 0-2, i Intera te se 2-1 (2-1) pobjedom na gostovanju u Udinama kod Udinesea probili na treće mjesto ljestvice. Udinese je bolje krenuo u susret i poveo golom Lasagne (13), no Lazio je već do kraja prvog poluvremena preokrenuo preko Immobilea (26) i Luisa Alberta (37). Lazio je sada treći sa 60 bodova, koliko ima i četvrta Roma, koja je u subotu na svom terenu izgubila od Fiorentine sa 0-2, dok je Inter, koji je ranije u nedjelju izgubio sa 0-1 na gostovanju kod Torina, peti sa 59 bodova. Udinese, kod kojega je Andrija Balić odigrao čitavu utakmicu, dok je Stipe Perica ostao na klupi, ostao je 13. sa 33 boda.

REZULTATI 31. KOLA,

Subota:

Benevento – Juventus 2-4 (Diabate 24, 51 / Dybala 16, 45+3-11m, 74-11m, Douglas Costa 82)

SPAL – Atalanta 1-1 (Thiago Cionek 39 / De Roon 78-11m)

Roma – Fiorentina 0-2 (Benassi 7, Simeone 39)

Sampdoria – Genoa 0-0

Nedjelja:

Torino – Inter 1-0 (Ljajić 36)

Napoli – Chievo 2-1 (Milik 89, Diawara 90+3 / Stepinski 73)

Crotone – Bologna 1-0 (Simy 25)

Verona – Cagliari 1-0 (Romulo 36-11m)

Udinese – Lazio 1-2 (Lasagna 13 / Immobile 26, Luis Alberto 37)

Milan – Sassuolo 1-1 (Kalinić 86 / Politano 75)

TABLICA:

1 Juventus 31 26 3 2 74 18 81

2 Napoli 31 24 5 2 66 21 77

3 Lazio 31 18 6 7 75 40 60

4 Roma 31 18 6 7 50 26 60

5 Inter 31 16 11 4 50 22 59

6 Milan 31 15 7 9 43 36 52

7 Fiorentina 31 14 8 9 44 33 50

8 Sampdoria 31 14 6 11 50 46 48

9 Atalanta 31 13 9 9 47 34 48

10 Torino 31 11 12 8 46 38 45

11 Genoa 31 9 8 14 24 31 35

12 Bologna 31 10 5 16 35 43 35

13 Udinese 31 10 3 18 39 48 33

14 Sassuolo 31 7 9 15 21 51 30

15 Chievo 31 7 8 16 29 51 29

16 Cagliari 31 8 5 18 28 51 29

17 SPAL 31 5 12 14 30 52 27

18 Crotone 31 7 6 18 29 56 27

19 Verona 31 7 4 20 26 62 25

20 Benevento 31 4 1 26 26 73 13