(VIDEO) DETALJI KOJE MNOGI NISU PRIMIJETILI! Zašto je Modrić možda najzaslužniji za Realov trijumf u Ligi prvaka?

Real Madrid je ponovo prvak Europe. Trofej Lige prvaka madridskoj su momčadi donijeli Benzema s jednim i Bale s dva pogotka, a o potonjem već dva dana piše i priča cijela Europa. Kako i ne bi, pa Velšanin je zabio spektakularnim škaricama, a onda i bombom s 30 metara. No, jedan je igrač odigrao zaista perfektan meč i vjerojatno je bio jedan od najzaslužnijih za to što je Real svladao Liverpool.

Riječ je dakako o Luki Modiću. Već je gotovo zaboravljeno da je Liverpool od samog početka utakmice žestoko pritisnuo Real. Kloppov kontrapritisak sjerao je Realove igrače duboko na njihovu polovicu, tempo je bio ubojit, brza i protočna igra Liverpoola u potpunosti je onemogućila kreaciju u redovima madridske momčadi. No, u tom furioznom startu koji je trajao sve do izlaska Salaha koji se nesretno povrijedio, Modrić je odrađivao najteži posao i ono što valja naglasiti, do trenutka izlaska Salaha, Modrić je bio ponajbolji igrač na terenu u redovima Reala.

Sudjelovao je u obrani i radio posao stopera, jednom je prilikom sjajno blokirao udarac Salaha koji bi vjerojatno bio vrlo opasan za Navasa, a toliko ju je dobro odbio da je Real odmah išao u kontru i Karius je morao istrčavati kako bi spasio pogodak.

To je ipak samo jedna minijatura s utakmice, ali ono što je Modrić odrađivao cijelu utakmicu, danas može malo koji veznjak, zapravo, možda niti jedan osim njega. Modrića je ponovo bilo posvuda, ali uvijek je bio na pravom mjestu. Loptu mu je bilo nemoguće uzeti, a uglavnom je služio kao poveznica između obrane i napada. Vodio je igru, nametao ritam, spuštao se nisko, gotovo do stoperskih pozicija, a onda u napadu već bio na rubu kaznenog prostora Liverpoola. Nema što Luka nije radio, pokretao je napade, gradio i čuvao loptu, bio je smiren, kada većina nije bila, a kada nebi imao loptu stvarao je jak pritisak na igrače s loptom. I to sve dok su ga Milner i Henderson pratili u stopu.

Savršena utakmica za Modrića, ali ujedno i odrađivanje najtežeg i katkada najprljavijeg posla, što je i sada bio slučaj. Modrićeva statistika iz finala je doista impresivna. Imao je 90 dodira s loptom, postotak točnih dodavanja mu je bio 94.4 posto, a imao je ukupno 72 dodavanja, samo je nešto statičniji Kroos imao bolji. Nadalje, četiri puta je oduzima loptu protivniku, što je ujedno i najviše od svih suigrača, Ramos je ostao na dvije, a Modrić je imao i jedan blok u ključnom trenutku.

Modrić je gotovo savršen u sustavu s Kroosom i Casemirom, koji su također odradili sjajan posao i to po tko zna koji put ove sezone i baš su njih trojica i bek Marcelo ključni igrači ove momčadi, a ne Ronaldo, Benzema, Bale ili Isco. Ne kažemo da oni nisu važni, ali da nemaju toliku potporu Modrića i društva iz sredine terena, ne bi imali takav učinak u napadu.

U slučaju da vam je promaklo, a mnogima je, evo videosnimke s Modrićevim najboljim potezima iz finala Lige prvaka.