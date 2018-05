(VIDEO) ĆORULUKA U DELIRIJU: Pogledate gol zbog kojeg je poludio na klupi

Lokomotiv je prvak Rusije

Nogometaši Lokomotiva iz Moskve osvojili su naslov prvaka Rusije zahvaljujući 1-0 (0-0) domaćoj pobjedi protiv Zenita iz Sankt Peterburga u susretu 29. kola igranom u subotu, a hrvatski reprezentativni branič Vedran Ćorluka odigrao je prvo poluvrijeme za moskovski sastav.

Pogodak koji je Lokomotivu osigurao naslova prvaka kolo prije kraja sezona postigao je Portugalac Eder u 88. minuti.

Upravo taj gol bacio je Ćorluku u trans, pogledajte kako je slavio:

🎥 Eder scores just his 4th goal of the season to make Lokomotiv Moscow the 2017/18 RFPL Champions! pic.twitter.com/K5rGuNZcZe

— Russian Football News (@RusFootballNews) May 5, 2018